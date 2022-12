“Qué mirás, bobo”: los memes más divertidos de la frase de Leo Messi

El enojo de Messi, después de un partido bastante intenso y de muchos roces, dejó esa frase que, pareciera, es la más popular del Mundial en lo que va de Qatar 2022.

Y, como era de esperarse, los memes no han faltado para acompañar el “Qué mirás, bobo” de Leo.

🇳🇱 Por qué me miras?

🇩🇪 Por qué me miras?

🇺🇸 Por qué me miras?

🇦🇷 QUÉ MIRÁS BOBO, ANDÁ PA ALLÁ BOBO

— Fabipa (@fabipa90) December 9, 2022