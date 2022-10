¿Qué pasa con Manuel Neuer? El portero de Alemania aún es duda para jugar el Mundial de Qatar 2022

Considerado como uno de los mejores arqueros del mundo, el jugador de 36 años sufre problemas en el hombro desde hace más de dos semanas, lo que le apartó de los terrenos de juego.

“No parto del principio de que no podrá jugar el Mundial, parto de hecho del principio de que podrá hacerlo. Pero desafortunadamente no soy un vidente”, insistió el técnico.

“Nos gustaría que pueda volver a jugar lo antes posible (…) trabajamos para que pueda regresar el fin de semana próximo. Pero no lo sé”, afirmó.

GOAT!

it's only NEUER who can do this: pic.twitter.com/OZYRbv2sJw

— Alex Baraza (@GreatEmbian) October 24, 2022