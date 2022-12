Quién es la artista argentina que es tendencia en redes sociales por su parecido a Antonela Roccuzzo

Roccuzzo tiene más de 22 millones de seguidores en Instagram y es una influencer de redes sociales por el contenido que publica, además de la repercusión que tiene en sus admiradores.

Recientemente por la victoria de Argentina en Qatar 2022, una artista publicó un video cantando “Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar” e impactó en Instagram por su parecido con la esposa de La Pulga.

¿Quién es la artista que se parece a Antonela?

Se trata de Juliana Gallipoliti, una artista de 22 años, que cuenta con dos temas y decidió alentar a su selección al ritmo de la canción de La Mosca Tsé-Tsé y su video se volvió viral por el parecido de la joven cantante con Antonela Roccuzzo.

El medio internacional Infobae indicó que en una conversación, la artista manifestó que desde que inició su carrera musical la han comparado con la famosa esposa de Messi, algo que la halaga.

Juliana aseguró que la comparación aumentó cuando empezó a utilizar Instagram, ya que sus seguidores le mandaban fotografías de las dos comparándolas.

La cantante argentina le dijo a Infobae que decidió dedicarle una canción al seleccionado argentino, días antes de la final del Mundial de Qatar 2022.

“Fue a la mañana; tenía ganas de cantar: la subí primero en historias y después en un reel y le empezó a ir súper bien. Yo no lo esperaba para nada”, aseguró Gallipoliti.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JULIANA (@julianagallipoliti)

La cantante comentó que a ella la marcó mucho la final de Brasil 2014, porque lo vivió siendo muy niña, “Todo ese Mundial lo viví desde un lugar muy de niña, porque yo tenía 14 años. Entonces vuelvo a revivir eso y con mucha alegría”.

En el reel publicado por Juliana una serie de comentarios hicieron alusión a su parecido con Antonela Roccuzzo: “Qué hace Anto Rocuzzo cantando así?”, “Bien ahí Anto”, “Sabes que sos muy parecida a la esposa de Messi, Antonela”, “ Se parece a Anto”, “Qué parecida a Antonela. Te falta el Messi, Juli!!”.

A pesar de su corta edad se logró posicionar como artista desde que participó en la final de La Voz Argentina, y deslumbro en Canta Conmigo.

Asimismo participó en un show junto a Tini Stoessel, quien fue su mentora en La Voz en 2018, quien enamoró al público con su versión de If I ain’t got you, de Alicia Keys.

Su carrera va creciendo rápidamente y en 2022 lanzó dos temas musicales titulados Piel y Sola solita.