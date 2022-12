Ránking FIFA: Brasil continuará en el primer puesto, pese al Mundial ganado por Argentina

Los galos, a pesar de no pode reeditar su título, logran subir al tercer puesto.

En cuanto a subidas, es Marruecos, la gran sorpresa de Qatar 2022, donde quedó cuarta tras eliminar a España y Portugal en su camino a semifinales, la que más posiciones asciende, con once puestos respecto a la última actualización, colocándose a las puertas del top-10 (undécimo lugar) y convirtiéndose en la selección que más puntos ha sumado con 108,85.

Unos diez primeros lugares que cierra España, tras caer tres lugares. La eliminación en octavos del entonces equipo dirigido por Luis Enrique le ha hecho bajar hasta la décima posición.

Por su parte, la principal caída en cuanto a posiciones la firma Canadá, con 12, quien dejó Qatar 2022 sin sumar puntos, anotando dos goles y recibiendo siete. En puntos, Dinamarca, también tras firmar un Mundial decepcionante con un empate y dos derrotas, perdió 58,46.

El conjunto danés pierde su lugar en el top-10, cayendo a la 18º posición, y es Croacia la que se cuela entre los diez mejores ocupando la séptima posición.

Dentro del top-10, otras dos grandes bajadas son las de Bélgica, eliminada en fase de grupos, e Italia, quien no se clasificó para Qatar 2022. Ambas pierden dos posiciones.

Brazil stay on top of the #FIFARanking, but Morocco and Australia registered major rises!

🇧🇷🇲🇦🇦🇺

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022