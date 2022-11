Senegal, con Sadio Mané, presenta su lista de 26 para el Mundial

Aliou Cissé afirmó ante la prensa que espera una mejoría en las próximas semanas y se mostró “optimista” ya que la lesión no precisa de operación.

“He preferido incluirlo en el grupo. Sadio Mané es un jugador importante en nuestro efectivo, es importante continuar pendientes de su lesión a la espera de que de aquí a dos o tres semanas haya una evolución. Pero nosotros somos realmente optimistas”, declaró.

Sin embargo, la duda no está disipada, y los aficionados senegaleses, que ya veían al vigente campeón de África llegando lejos en el Mundial catarí, siguen en estado de conmoción.

El entrenador del Bayern de Múnich Julian Nagelsmann indicó rotundamente que su club no tomará el menor riesgo con el delantero.

El Bayern comprende que Senegal desea ver sobre el césped a su ídolo, afirmó Nagelsmann este viernes en conferencia de prensa previa al partido del sábado en la Bundesliga contra el Schalke 04 en Gelsenkirchen, donde Mané causará baja. Pero si, después de un nuevo examen en diez días, Mané “sigue con dolor y no puede jugar, entonces no podrá jugar, aunque la federación (senegalesa) querría que jugase”, previno el técnico bávaro.

Las primeras estimaciones apuntan a que Mané, de 30 años, podría volver a jugar durante el torneo, ya que Senegal entra en liza en días, el 21 de noviembre, contra Países Bajos, y se enfrentará después a Catar el 25 y a Ecuador el 29.

👌🏾 La liste des joueurs pour la Coupe du Monde 2022 ✅ 🇸🇳

The list of players for the 2022 Qatar World Cup. ✅ 🇸🇳

Lista oficial de Senegal ✅ 🇸🇳

.#football #senegal #worldcup #sadiomane #sm10 #worldcup #FIFAWorldCup #list #leaked #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/eyHmvOU1mn

— Football Senegal (@FootballSenegal) November 11, 2022