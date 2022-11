¡Sorpresa en Lusaíl! La Argentina de Messi pierde frente a Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Qatar 2022

Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari amargaron el debut de Lionel Messi en Qatar 2022, quien había marcador el 1-0 en favor de la albiceleste luego de cobrar un penalti al minuto diez de partido.

Argentina pudo haber marcador más goles pero los fuera de juego le imposibilitaron asegurar la victoria desde el primer tiempo, en cambio recibió una épica remontada de parte de los árabes a solo minutos de arrancarse el segundo lapso.

Con esta derrota, Argentina pone fin a su racha de 36 partidos sin perder y ahora deberá reponerse lo más pronto posible para intentar lograr el boleto a octavos de final de la Copa del Mundo que finaliza el próximo 18 de diciembre.

GOOOOOOOOOL !!!!

GOOOOLAZOOOOOOO!

Saudi Arabia is about to shock the world 🌍 #ARG 1-1 #KSA #Qatar2022 #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/0KRrmNJ4rq

— Javier Jesus Urquieta (@JavierUrquieta_) November 22, 2022