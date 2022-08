¿Su Federación no confió en ellos? La insólita razón por la que Canadá no podría estrenar camisola en Qatar 2022

Dentro de los planes de la Federación canadiense de fútbol quizá no estaba previsto que su Selección lograra conseguir el boleto al Mundial de Qatar 2022, y esto se presume debido a que no efectuó el proceso de planeación de indumentaria que debe iniciar dos años antes de la cita mundialista.

“Último tweet: a menos que hayan logrado cambiar las cosas desde la última vez que pregunté (hace unos tres meses) Canadá no tendrá nuevas camisetas para la Copa del Mundo. La razón: tienes que planificarlo con dos años de anticipación y la CSA no pensó que lo lograrían, por lo que no planeó nuevos kits para 2022″, escribió el periodista canadiense, Duane Rollins, en su cuenta de Twitter.