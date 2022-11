Tensión al máximo en Portugal: el frío saludo de Bruno Fernandes a Cristiano que se viralizó en redes sociales

Luego del terremoto causado por la entrevista concedida por Cristiano Ronaldo al periodista británico Piers Morgan en la que el portugués dijo sentirse “traicionado” por su propio club, el Manchester United, su compañero de equipo y Selección, Bruno Fernandes, le saludó de una manera muy cortante y algunos hasta se atreven a decir que primero le ignoró en el vestuario.

Cristiano dejó muy mal parado al club inglés luego de sus fuertes declaraciones en la entrevista con Morgan y el Diario The Sun: “Me siento traicionado. Me han convertido en la oveja negra. No solo el técnico, hay dos o tres más que me quieren fuera”, aseguró el luso, mismas que tuvieron mucho eco dentro del vestuario del United, en la afición y la directiva que ahora mismo está furiosa con el delantero y estaría en busca de su salida del club.