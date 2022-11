¡Tensión en Camerún! Onana abandona la concentración de su Selección en Qatar 2022 por discrepancias con el entrenador

Esto no fue aceptado por Onana y, al verse suplente, ambas partes decidieron que abandonase la concentración. Una discusión en la que el presidente de la Federación de Fútbol de Camerún, Samuel Eto’o, quien pone nombre a la academia de la que salió Onana, optó por apoyar a su seleccionador.

André Onana has been removed from Cameroon’s squad. Been told that the reason is a discussion with head coach as he insisted for different style of goalkeeping, more ‘traditional’ 🇨🇲 #Qatar2022

Onana has no intention to change his style — tense situation & so he’s been excluded. pic.twitter.com/UuoFp3WdLz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2022