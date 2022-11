Un sacerdote denuncia la “basura moral que supone el Mundial de Qatar”

Juan Manuel Góngora, quien es un sacerdote español con más de 50 mil seguidores en sus redes sociales, también dio su opinión al respecto y no dudó considerar al Mundial como una “basural moral”.

Fue en un programa emitido el 10 de noviembre que el sacerdote dijo que “Lo de Qatar es el colmo de la hipocresía. Desde el punto de vista progre se le está enfocando con el tema LGBT, pero desde el punto de vista humano, como se han construido esos estadios, pues hay sangre ahí enterrada”.

Esto dije anoche en @MeritoRMCF sobre la basura moral que supone el Mundial de Catar. #VamosEspaña, pero así, no. pic.twitter.com/JO8zlEJb1l — P. Juan Manuel Góngora (@patergongora) November 11, 2022

También se refirió a la construcción de los estadios, los cuales estuvieron rodeados de polémica, “Una organización de derechos humanos hablaba de más de 3 mil muertos construyendo estadios, y no son gente precisamente de allí de Qatar sino inmigrantes de India, Pakistán y demás“.

Góngora aseguró que no verá ningún partido, que sólo seguirá lo que se encuentre en redes y si España hace algo “decente”.

“No pienso ver un solo partido porque moralmente mi conciencia me lo impide. Prestar atención a una bazofia moral para mí no tiene sentido ninguno”.

Por otro lado, el sacerdote alabó al streamer español Ibai por no aceptar la invitación de acompañar a la Selección a Qatar.

