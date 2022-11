Van Dijk, De Jong, Memphis y la novedad Simons: Van Gaal presenta a la selección de Países Bajos que irá a Qatar

También van a Qatar los porteros Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax) y Andries Noppert (sc Heerenveen).

Han caído 13 jugadores que habían sido seleccionados en la lista provisional, entre ellos Jasper Cillessen, que el pasado verano cambió el Valencia por el NEC Nimega precisamente para aumentar sus posibilidades de participar en el Mundial de Qatar.

Cillessen ha jugado hasta ahora 63 partidos con la selección naranja, pero se perdió el último Campeonato de Europa por un positivo en coronavirus.

Los jugadores se reunirán en Zeist, en la provincia de Utrecht, el próximo lunes, donde se completará una sesión de entrenamiento en suelo neerlandés, y un día después, la selección volará a Doha. La selección naranja debutará en el Mundial contra Senegal el 21 de noviembre.

