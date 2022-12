¡Victoria rotunda! Países Bajos derrota a Estados Unidos y consigue el pase a los cuartos de final del Mundial de Qatar

Países Bajos encontró el gol al minuto 10 con una gran jugada que inició desde el medio campo, que culminó con una gran anotación del número diez, Memphis Depay.

Luego, en los últimos minutos del primer tiempo, Daley Blind daba el segundo gol a Países Bajos y rompió las ilusiones del equipo de Gregg Berhalter al finalizar la primera parte.

Los Estados Unidos tuvieron un atisbo de esperanza con un gol de Haji Wright en el minuto 76, lo que envalentonó al equipo de las barras y las estrellas para buscar el empate.

NETHERLANDS ARE THE FIRST TEAM THROUGH TO THE QUARTER-FINALS 🏆 pic.twitter.com/H5uPttKk48

— GOAL (@goal) December 3, 2022