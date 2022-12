VIDEO | Dos aficionados saltan de un puente y caen en el bus que transportaba a la selección de Argentina en su recorrido por Buenos Aires

El recorrido que comenzó poco antes del mediodía local iba ser de unos 70 kilómetros, pero tuvo que terminar en helicóptero debido a la cantidad de seguidores de la Albiceleste, que impedía el paso del bus.

La decisión se terminó de tomar cuando dos aficionados saltaron de un puente para caer en el bus que transportada a los jugadores de Argentina.

Esto sucedió en la autopista Ricchieri. Un aficionado si cayó dentro del bus y otro no pudo mantener el equilibrio y terminó en el suelo; todavía no se sabe si está herido.

Argentina's victory parade in Buenos Aires has been cut short.

The players were evacuated via helicopters 😳

(H/T @Nicocantor1)pic.twitter.com/9Kii8q56y5

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 20, 2022