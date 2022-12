VIDEO | El divertido baile de Tite y Richarlison en el triunfo de Brasil (Qatar 2022)

“Y no es verdad. No queríamos ser irrespetuosos. Por eso hemos intentado esconderlo, pero sabemos que hay cámaras en todos lados. No queríamos ser irrespetuosos ni con el rival ni con Paulo Bento”, añadió Tite.

simplesmente richarlison fazendo o tite dançar a dança do pombo 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 #BRAxKOR pic.twitter.com/C4CTlmW9J1 — nalia (@caIIerii) December 5, 2022

🇧🇷 Brasil va sobrada… el tercero es de Richarlison y ojo al baile de Tite para celebrarlo en el banquillo. 🕺🏼@carrusel pic.twitter.com/XekunxNy4h — Adrià Albets (@AdriaAlbets) December 5, 2022

Brasil goleó por 4-1 a Corea del Sur en su mejor exhibición hasta ahora en el Mundial de Qatar con un futbol que convenció a sus aficionados, que deliraron con los bailes con los que los jugadores festejaron sus goles, coincidió este lunes la prensa brasileña.

Los portales de los diarios brasileños destacaron el futbol totalmente ofensivo exhibido por la Canarinha con el refuerzo de Neymar, especialmente en el primer tiempo del partido, y de Danilo, jugadores que estaban lesionados.

Even Brazil coach Tite got involved on the dancing 😂 pic.twitter.com/ZeRwKQLl2c — ESPN FC (@ESPNFC) December 5, 2022

