VIDEO | Las lágrimas y el sufrimiento de Neymar en la eliminación de Brasil: un golazo y derrota en penales ante Croacia (Qatar 2022)

Sin embargo, Croacia, que jugó un partidazo, igualó la pizarra 1-1 con anotación de Bruno Petkovic, al 116. La selección croata no ha perdido un partido en el que se haya ido al alargue.

El primer semifinalista del Mundial de Qatar 2022 se definió desde la tanda de penales por 4-2 a favor de la selección del experimentado Luka Modric.

Neymar, jugador del París Saint-Germain, no pudo contener el llanto tras ver escapar su sueño de levantar la Copa del Mundo con su selección.

Dani Alves was consoling Neymar after their loss against Croatia 😢❤️ pic.twitter.com/CCZnywVked

— ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2022