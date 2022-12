“Ya está escrito”: esta fue la predicción de Zlatan Ibrahimovic sobre quién ganará la final del Mundial de Qatar

Entre las opiniones divulgadas tanto en redes sociales como en medios de comunicación, resaltó entre todas las declaraciones del popular futbolista sueco, Zlatan Ibrahimovic.

El futbolista de 41 años tuvo una entrevista de parte del medio 433, luego de la clasificación de Francia a la final por 2-0 a la selección de Marruecos.

En dicha entrevista, Ibrahimovic comentó convencido de que Argentina iba a ser la ganadora del Mundial de Qatar, y sus declaraciones fueron más enfocadas en que Lionel Messi iba a poder levantar su primera copa del mundo.

“Creo que ya está escrito quién va a ganar”, comenzó a decir Ibrahimovic, con un aire de misterio antes de comentar que Messi era su favorito para ganar el Mundial.

“Saben a quién me refiero…”, continuó el futbolista, hasta que finalmente afirmó que Messi ganaría el Mundial: “Creo que Messi levantará el trofeo, ya está escrito”.

Zlatan Ibrahimovic: “I think it's already written who will win, and you know who I mean. I think Messi will lift the trophy, it's already written.” pic.twitter.com/3jDMTHg8vs

