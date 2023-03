A pesar de los problemas económicos en EE. UU., y su posible impacto en el exterior, la JM se mantiene optimista

Sobre el sistema financiero, también se discutió la quiebra del Silicon Valley Bank, la compra del Credit Suisse por parte del banco UBS y que el Banco Nacional Suizo está garantizando la supervisión, entre otras situaciones, mientras las bolsas de valores se comienzan a recuperar.

“Las contingencias podrían seguir, pero cada vez el riesgo es menor; en este momento no hay motivos de una gran preocupación a nivel nacional, pues nuestro sistema financiero está a salvo, fuerte y resguardado choques externos”, precisó.

Al pedirle que explicara el tema de los riesgos contenidos, Blanco indicó que las amenazas están bajas o minimizadas, y que no hay posibilidad de un deterioro mayor del sistema financiero. “Por el momento no se observa un escenario pesimista, y los mercados están reaccionando bastante bien ante las medidas que están adoptando por las autoridades monetarias y regulatorias en Europa y Estados Unidos”, aseveró.

Se mantiene la proyección

Sobre la estimación del crecimiento de la economía para este año, se mantiene la proyección de 2.5 a 4.5 por ciento con un valor central o núcleo de 3.5 por ciento. “Estos eventos no afectan la economía porque no impactan el crecimiento económico, el canal financiero ni las expectativas; por ese lado, se mantiene la estimación de crecimiento”.

Insistió en que no hay un contagio directo, sobre todo el financiero, porque es un tema de la banca internacional y la banca guatemalteca no cotiza en bolsa, aparte de que las líneas de crédito que se reciben del exterior suman un 10 por ciento del fondeo del sistema bancario nacional. “Y los préstamos de la banca a las empresas que operan en Centroamérica son muy pocos, por lo que no hay un riesgo por esta vía”.

Sin mayor afectación

Ricardo Rodríguez, de la firma consultora Central American Business Intelligence (CA-BI), coincide con lo expuesto por las autoridades monetarias, aunque la proyección sería más cercana al indicador central, (3.5%).

En todo caso, si Estados Unidos sale afectado, podría impactar a Guatemala por la vía de las remesas familiares y las exportaciones, que podrían presentar una leve desaceleración (ritmo de crecimiento menor) y el crecimiento en general podría situarse en 3%, como uno de los escenarios.

A su criterio, Guatemala podría salir avante de cualquier situación que se pueda presentar en la economía de EE. UU., y por el momento no se puede descartar una recesión, pero, aunque no suceda, el crecimiento en el país del norte podría ser “bastante bajo”, sobre todo por los problemas bancarios, “lo que es una alerta importante, pero es una de las consecuencias que tiene la política monetaria de la Fed”, indicó.

El analista de CA-BI concluyó en que, para el caso de Guatemala, se cuenta con ciertos blindajes, y que se descarta un contagio para el sistema financiero nacional, pero hay un contexto en el cual los precios siguen al alza (inflación 9.92%) que fue histórico en febrero, por lo que las personas y empresas deben ser cautos y reservados respecto a los ingresos, pues el poder adquisitivo continúa bajando, aunque se trate de un factor temporal.