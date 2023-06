Alrededor de 447 mil 500 familias quedarán sin subsidio a la energía eléctrica a partir del 1 de julio próximo

Mientras que en las distribuidoras de Energuate, para los usuarios de la Distribuidora de Energía Eléctrica de Occidente (Deocsa) la tarifa social plena que deberán pagar los usuarios a partir del 1 de julio es de Q2.20 por kWh, es decir Q1.20 más (120%).

Y los clientes de la Distribuidora de Energía Eléctrica de Oriente (Deorsa), en ese rango de consumo, lo que deben pagar pasará de Q1 que se aplica en la actualidad con subsidio, a Q2.10 sin ese aporte temporal. Con ello el aumento será de Q1.10 por kWh es decir 110%.

“La suspensión de este apoyo representa un aumento significativo en la factura que recibirán 237 mil hogares guatemaltecos” atendidos por estas distribuidoras que han estado cubiertos con el beneficio de pagar menos por el consumo de energía eléctrica, refirió Energuate, al agregar que el subsidio representa, para estos hogares, un ahorro cercano a los Q100 mensuales.

“Estos recursos durante el tiempo que ha estado vigente, ha podido usarse para cubrir otro tipo de necesidades, resultado de los efectos de la pandemia en la economía”, respondió Energuate, exponiendo que los clientes que consumen entre 89 y 125 kilovatios hora al mes son familias que tienen un ingreso económico promedio, residentes en áreas rurales, con limitado acceso a la salud y a la educación.

“Se debe tomar en cuenta que en la factura al consumidor también se le cobra 12% del impuesto al valor agregado (IVA) y la tasa de alumbrado público, que es diferente en cada municipio”.

También existen usuarios en esos rangos de consumo en empresas eléctricas municipales que operan en el país (como Ixcán, Joyabaj y Retalhuleu, entre otras), a las que corresponderían otros 83 mil usuarios.

Subsidio sigue para consumos más bajos

Con el esquema ampliado de subvención, el 75% de usuarios de energía eléctrica de las distribuidoras ha gozado del apoyo, según el MEM.

Ahora que finaliza para los del rango de 89 a 125 kWh al mes, seguirá vigente para el 62% de hogares que forman los usuarios con consumo de 1 a 88 kilovatios hora al mes según el MEM.

Para ellos continuará el subsidio con el esquema del Aporte a la Tarifa Social, y que se aplica de la siguiente manera:

Los que consumen de 1 a 60 kWh seguirán pagando Q0.50 por kWh.

Y, los de 61 a 88 kWh, se les aplica de forma que seguirán pagando solo Q0.92 por kWh.

¿Cuánto se ha pagado?

En 2020, primer año de la pandemia, el monto global del subsidio llegó a Q1 mil 159.3 millones, de los que Q529.3 millones fueron recursos del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y Q630 millones, del presupuesto nacional. Se benefició a 10.7 millones de personas.

En el 2021 las medidas extraordinarias de la pandemia habían cesado, pero se continuó brindando apoyo, según Pimentel. La cobertura fue de Q837 millones, Q477.2 millones del Inde y Q359.8 millones del gobierno, cubriendo a 8.6 millones de personas. En el 2022, se gastaron Q987.8 millones: Q470.9 millones del Inde y Q516.9 millones del presupuesto central. Se cubrió a 10.6 millones de personas.

En ese año también se dio una situación complicada, derivada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania porque causó un aumento generalizado de precios, en especial de productos energéticos, aspecto que se tradujo en un incremento también de los costos de generación de energía eléctrica, dijo el ministro. Por ello se amplío la cobertura del subsidio hasta los 125 kWh, desde el segundo semestre.

Esa cobertura se mantuvo durante los primeros seis meses de este año, por lo que al 21 de junio, el MEM reporta que se había pagado un monto global de subsidio de Q456.3 millones, de los cuales Q137.9 millones son aporte del Inde y Q318.3 millones, del presupuesto, llegando a 9.5 millones de personas.

En el Congreso hay una iniciativa de ley presentada por varios diputados para que continúe la cobertura hasta los 125 kWh, por tres meses más, pero no ha sido aprobada. Ante eso, Pimentel dijo que, si la medida pierde vigencia y no es aprobada la iniciativa de ampliación antes del 1 de julio, se perderá el sustento legal porque esta plantea prorrogar una medida vigente que después del 30 de junio ya no existiría.

Ajuste trimestral

La semana pasada el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, dijo que las cuencas de generación hidroeléctrica se encuentran en niveles mínimos y se están tomado medidas adecuadas para asegurar el abastecimiento con combustibles fósiles, mientras que el Inde ha reservado agua en Chixoy para atender la demanda.

Sin embargo, el funcionario dijo que podría subir se la tarifa que entrará en vigencia el 1 de agosto próximo, debido al ajuste trimestral que corresponde de agosto a octubre.

Para el cálculo de esa tarifa, fijada por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), se toman en cuenta los costos de generación de energía de los meses de mayo a julio. Y, según el ministro, el precio del búnker ya empezó a subir porque debido a la poca agua en la región para generar con hidroeléctricas, se empezó a demandar más ese combustible, que se usa tanto en la industria, como en la generación de energía.

Esto “se va se va a traducir muy probablemente un incremento en la tarifa a partir de agosto, que es cuando toca el nuevo pliego”, comentó Pimentel la semana pasada.