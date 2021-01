Annapurna: un restaurante con sabores de la India que emergió en plena pandemia

El chef Vijay Bhardwaj junto a su equipo de cocineros. (Foto Prensa Libre: Byron García)

De acuerdo con Jessica Aragón, socia fundadora del establecimiento, Annapurna ofrece un concepto que incluye la hospitalidad de la India acompañada de comida tradicional de ese lejano país.

“Nuestro restaurante cuenta con cuatro chefs, todos son de la India, es decir que nuestro sabores son 100 por ciento auténticos, el horno en el que cocinamos fue traído desde allá y nuestro equipo está en constante búsqueda para que nuestra comida brinde nuevas sensaciones al paladar de los comensales”, comenta Aragón.

“Buscamos crear un ambiente en el que todo el mundo se sienta bienvenido y recibirlos como si estuvieran en su pequeña casa en la India”, agrega.

Vijay Bhardwaj, chef y socio fundador del restaurante, originario de India, asegura que el menú ha sido cuidadosamente elaborado para adaptar los ingredientes de la gastronomía tradicional de su país al paladar y dieta de los guatemaltecos.

“Nos enfocamos en dos cosas: lo primero fue la disponibilidad de los ingredientes, ya sea que fuera posible conseguirlos a acá -en Guatemala- o que tuviéramos que importarlos. Y lo segundo que tomamos en cuenta fueron los hábitos alimenticios de los guatemaltecos”, comenta Bhardwaj.

El restaurante toma su nombre de la diosa de la alimentación en el hinduismo, doctrina en la que Annapurna representa un avatar de la diosa Parvati.

“Elegimos ese nombre porque buscamos servir las bendiciones prometidas de Annapurna”, expresa el chef.

De acuerdo con los fundadores, el elemento que diferencia a Annapurna del resto de restaurantes de comida India, es la implementación de un buffet.

“Iniciamos operaciones durante la pandemia, entonces a pesar de que ofrecemos un buffet, decidimos adaptarnos a la situación y cuidar la salud de nuestros clientes, por lo que tenemos un buffet asistido, es decir que cada platillo es traído desde la cocina a la mesa respetando la modalidad all you can eat -todo lo que pueda comer-“, explica Aragón.

Según la socia fundadora, otros elementos que hacen único a este restaurante son los tragos de la India fusionados con licores guatemaltecos y las parrillas para pinchos que se encuentran en las mesas para que los clientes vean cómo los preparan.

Emprender en pandemia

La propagación de la covid-19 ha representado un severo golpe a la economía, pero también ha empujado a los emprendedores a innovar, con esto en mente los fundadores de Annapurna encontraron una oportunidad de dejar su huella en la industria de restaurantes y servicio.

“La capacidad que tenemos de adaptarnos y sobrevivir al cambio es lo que nos define, somos un equipo de chefs de la India que necesitábamos continuar con nuestra labor y enfocarnos en lo que nos hace felices, que es cocinar para nuestros clientes; además, sabemos que incluso en estos momentos las personas necesitan comer”, comenta Bhardwaj.

Sin embargo, emprender en pandemia trae consigo otros retos, en le caso los fundadores de Annapurna estuvo relacionado con la importación de ingredientes y del horno tandur, el cual es elaborado por artesanos de la india y es imprescindible para esta gastronomía.

Aragón agrega que desde la concepción del restaurante, tomaron en cuenta las necesidades de sus clientes de sentirse seguros.

“Nuestro restaurante nació en pandemia, por lo que debimos enfocarnos en dos cosas: lo primero fue fortalecer el servicio a domicilio, y lo segundo fue cuidar la salud de nuestros clientes dentro del restaurante”, explica Aragón.

Agrega que su establecimiento es amplio y todas las mesas se encuentran apartadas a dos metros de distancia. También cuentan con un área externa que les permite a las personas sentirse más cómodas en un espacio abierto, pero también toman medidas en el área interior, donde han instalado purificadores de aire.

Annapurna ofrece servicio en los diferentes ambientes del restaurante; así como pedidos a domicilio y para llevar; además, de la modalidad de catering para eventos.