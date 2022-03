Ante falta de respuestas, el transporte de combustible amenaza con paro la próxima semana

Según indicaron, tanto los combustibles de los cuales también son usuarios, como los insumos, se encarecen cada año, pero el gremio mantiene las mismas tarifas por prestar el servicio.

“De puerto San José en Escuintla a Guatemala, la tarifa por galón debería de estar en no menos de Q0.65 centavos por galón transportado. Sin embargo, se mantiene entre Q0.22 y Q0.28 centavos. Si adquirieran un seguro por su cuenta, tendrían que cargarlo al costo del transporte, lo cual encarecería más el precio del galón de combustible”, plantea Mario Ortiz, presidente de la Gretec.

“Nosotros no estamos pidiendo algo que no sea real y que no esté en ley. Ya no se puede operar en esas condiciones y estamos cansados de esperar a que atiendan por algo que es su obligación hacer, como es el ajuste real”, sostiene.

Indica que se reunieron con el ministro del MEM, Alberto Pimentel, a los pocos días de haber asumido la cartera y, la última reunión fue en febrero pasado. En esa ocasión, la postura del funcionario fue que no era viable por el impacto que ocasionaría aumentar 6 o 7 centavos al galón de diésel.

Lea también: Gasolineras suben precios de los combustibles, el día en que se publica ley del subsidio en el diario oficial

“El quedó de respondernos, pues lo que la gremial espera es un sí; y si es no, por qué no. Son centavos los que se incrementarían, pero en unas semanas le han subido al combustible no centavos, sino quetzales, por lo que no es una excusa valedera”, expone Ortiz.

Por lo tanto, la primera medida sería dejar de prestar el servicio, por lo que de entrada, alrededor de 800 unidades de transporte de combustible asociados saldrían de circulación, a lo cual se estarían sumando otros no agremiados, hasta llegar a unos 2 mil 600 que hay en el país. Se buscó la versión de Pimentel, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.