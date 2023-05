Autopista Palín-Escuintla: Pese a que contrato ya venció, Marhnos iniciará mantenimiento mayor de la ruta y podría durar otros 8 meses

Explicaron que el activo (autopista, garitas y equipo), fue entregado el 1 de mayo al Estado con el compromiso de terminar los trabajos de mantenimiento mayor, para el cual la compañía tiene dispuesta una inversión de Q95.5 millones y esta semana dará inicio la movilización de equipos y maquinaria.

Para la carretera se estará usando una mezcla de polímero, que es un asfalto modificado que no se utiliza mucho en Guatemala, pero da mayor durabilidad y ayuda a que haya menos deformaciones derivadas del calor. También se hará la señalización horizontal y vertical durante todo el proceso.

“Estamos programando hacerlo en cinco meses y esta semana va a iniciar un movimiento de maquinaria, por lo que se van a notar plantas de asfalto en la carretera; iremos haciendo un fresado de cinco centímetros y después vendrá un tren de colocación”, explicó.

También se dejará una señalización preventiva y dependiendo también de la época de lluvia, se colocará señalización horizontal definitiva, con lo que terminarán los trabajos.

Más detalles

Salas añadió que la colocación de una nueva capa de asfalto a lo largo la autopista de 29 kilómetros., se efectuará por tramos, programación que se ha coordinado con el gobierno, pero la circulación seguirá fluyendo de manera normal. O sea que no se prevé un cierre total en ningún momento del proceso. También se implementará un plan de manejo de tráfico y señalización que permitirá mantener la circulación en ambos sentidos, se agregó.

Ahora que ya no tienen a su cargo la concesión y al ser consultados cuánto tiempo podrá tardar la carretera sin mantenimiento del Estado a partir de que finalice el trabajo que tienen programado, indicaron que no pueden mencionar ningún plazo, ya que ahora es una vía libre y el Estado debe monitorear su condición. “Este mantenimiento (que anuncia la empresa) se realiza bajo las condiciones del contrato de concesión y con el aforo normal de modalidad de peaje, lo que podrá afectar su longevidad al ser ahora una vía libre”, expuso Salas.

¿Por qué hasta hoy?

El investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) Jorge Benavides, explicó que efectivamente, la empresa contratante debió realizar un mantenimiento mayor previo a la terminación de la concesión (30 de abril) para entregar el tramo en condiciones óptimas de acuerdo con el tránsito para el cual fue diseñado.

“Para cumplir con este requisito, la empresa entregó el plan de mantenimiento mayor en septiembre 2021, pero la Dirección de Concesiones y Desincorporaciones (DCD) del CIV lo aprobó hasta noviembre de 2022. Posterior a esto, el diseño de mezcla fue aprobado hasta en enero de 2023, quedando pendiente la aprobación del cronograma y el listado de subcontratistas. Si estas condiciones se hubieran cumplido, la empresa hubiera garantizado que el tramo se mantuviera dos años en condiciones óptimas, sin necesidad de mantenimiento mayor”.

Pero por otro lado, la Dirección General de Caminos no puede hacer la recepción del tramo hasta que no esté libre de litigios y se haya cumplido con las condiciones originales del contrato. De no cumplirse este requisito, tampoco puede asignársele a Covial para realizar el mantenimiento, ni siquiera menor o preventivo.

Sobre el tema particular de algún litigio, Salas aseguró que no se prevé ninguno para el cumplimiento del resto del contrato. “Hemos tenido reuniones con el gobierno, así que toda la transición y el proceso de reversión se hizo de la mano de ellos; se entregó un acta con algunas cositas que nos piden como pintar una pared, así que no vemos ningún problema. Nosotros hemos dado cumplimiento al 100% de lo que se pidió”.

A los usuarios de la tarjeta de pago Siva Pass, se les devolverá el saldo pendiente de uso.

Las cifras de la compañía

Según Marhnos, en 25 años de operación, circularon por la autopista 80 millones de vehículos, y de estos solo en el 2022 fueron 9 millones, incluyendo motocicletas, vehículos ligeros y pesados.

En ese plazo no solo se pagó al Estado el 1% de canon (regalías) sino que la compañía erogó Q1 mil 765 millones en compromisos de diferentes tipos como como canon e impuestos (que suman Q382 millones), mantenimiento, operación, construcción (Q327 millones incluyendo Q27 millones para construcción de garitas en el kilómetro 40 a petición del Estado) además de Q200 millones en mantenimientos menores y mayores; y Q127 millones de salarios. Además Q7.6 millones para programas de responsabilidad social empresarial.

Agregan en este monto Q171 millones en la construcción de carriles en la carretera Escuintla-Puerto Quetzal y básculas de pesaje Norte – Sur en el kilómetro 42.

Respecto a empleos indican que se generaron alrededor de 3 mil puestos de trabajo, 63% de personas provenían de colonias y zonas en Escuintla en especial aledañas a Palín; el 14% de la ciudad de Guatemala y 16% de otras comunidades aledañas a la zona.

Referente al tráfico, los ejecutivos explicaron que la autopista tuvo una evolución muy importante en el servicio que se otorgó, porque dentro del diseño que se programó en ningún momento se contemplaba que en épocas de puentes (descansos largos) y en épocas de flujo importante sobre todo por el ambiente turístico y vacacional, se generaría un tráfico que superaba los 36 mil vehículos diarios.