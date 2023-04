Autopista Palín-Escuintla: Vida útil del tramo sería de 6 meses sin el cobro de peaje, según cálculos de Fundesa

“El escenario es peor de lo esperado, y aunque se restrinja la circulación de algunos vehículos, no hay certeza que vaya a haber capacidad de hacer cumplir la norma , ni que eventualmente haya protestas por parte de algunos usuarios que van a solicitar que se deje transitar libremente por una autopista pública (ninguna otra carretera en el país tiene este tipo de restricciones)”, dijo Jorge Benavides, investigador de Fundesa.

El Acuerdo Ministerial 438-2023, del CIV, establece, entre las disposiciones para preservar la seguridad vial y la conservación del tramo, la necesidad de mantenimiento periódico y constante; además de la restricción de la circulación de vehículos automotores de carga y sus combinaciones mayores o iguales a seis ejes, con excepción de del transporte de pasajeros, vehículos de emergencia, seguridad nacional y grúas de servicio de apoyo. Asimismo, limita la velocidad de circulación hasta un máximo de 80 kilómetros por hora.

El control y cumplimiento de esas disposiciones estará a cargo de la Dirección General de Caminos (DGC); la Dirección General de Transportes, (DGT) y la Dirección General de Seguridad Vial (Provial), todas dependencias del CIV.

Autopista se deteriorará en seis meses

“Estuvimos revisando con el equipo las cifras, y nuestra estimación, después de consultar a los actuales operadores del tramo, es que dadas las especificaciones del Acuerdo Ministerial (438-2023, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-) vamos a empezar a ver serios daños en la autopista en los próximos seis meses“, refirió Benavides.

“¿En qué nos basamos? No solamente será el incremento del tráfico, sino que no dará tiempo para que Caminos y/o COVIAL (Unidad Ejecutora de Conservación Vial) asignen recursos para dar mantenimiento previo a que inicie la temporada de lluvias, a lo que continuará la época de zafra y la movilización de camiones, tráileres y contenedores en la época de fin de año, que es cuando más carga se exporta desde Escuintla”, argumentó el investigador de Fundesa.

Actualmente, con el cobro de peaje, se estima que en la autopista Palín-Escuintla circulan en promedio unos 22 mil vehículos (entre livianos y pesados) diarios durante el año. Al levantarse las plumillas de las casetas de cobro, y tomando como referencia el estudio de tránsito del nuevo proyecto de autopista bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), Escuintla-Puerto Quetzal, se esperaría por lo menos un promedio de 35 mil vehículos diarios.

De acuerdo con la metodología del Índice de Condición del Pavimento, si la carretera estuviera condiciones óptimas, es decir, en 100 puntos en el indicador, requeriría mantenimiento significativo en un plazo de 18 meses, sobre el promedio de 22 mil vehículos circulando diariamente.

Las estimaciones establecen que la condición actual de la autopista oscila entre 80 y 85 puntos en el Índice de Condición del Pavimento, por lo que requerirá una intervención de mantenimiento significativo en no más de 1 año. El costo aproximado de mantenimiento de la autopista, por kilómetros lineales en un sentido que contempla tres carriles, es de unos Q2.7 millones. La autopista tiene tres carriles por sentido.

Mantenimiento no para las nuevas condiciones

El pasado 17 de abril, Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala, dijo en una entrevista concedida a Prensa Libre que el contrato demanda que la autopista sea entregada “nítida”, por lo que la empresa hará un mantenimiento mayor, que consistirá en recapeo general de los 29 kilómetros de la autopista, poner una superficie nueva de rodadura; y señalamiento vertical y horizontal.

Posteriormente, en un comunicado de prensa emitido el 25 de abril último, Marhnos, dijo que entregará el activo al Estado, a través del CIV, el próximo 30 de abril, “con un mantenimiento mayor que tendrá una inversión de Q95 millones.

“Los trabajos en la autopista tendrán una duración de 5 meses, contemplan un fresado completo de la carretera y la colocación de una capa nueva de asfalto a lo largo de toda la autopista”, se lee en el documento.

“Este mantenimiento se realiza bajo las condiciones contractuales actuales y con el aforo normal de modalidad de peaje, lo que podrá afectar su longevidad al convertirse en vía libre por la alta transitabilidad que tendrá la autopista al estar gratuita”, advirtió, sin embargo, la empresa mexicana.

Según Benavides, el compromiso de la empresa es contractual, por lo que ellos no pueden hacer el mantenimiento mayor tomando en consideración las nuevas variables derivadas del Acuerdo. “No obstante, lo que sí se puede deducir es que el tipo de mantenimiento que se haga no va a estar acorde a lo esperado, por lo que el deterioro será mucho mayor y más acelerado de lo que se pudiera prever”, enfatizó.

Disposiciones para dar por terminada la concesión

Según el análisis de Benavides, la empresa contratante debió realizar un mantenimiento mayor previo a la terminación de la concesión para entrega el tramo en condiciones óptimas, de acuerdo con el tránsito para el cual fue diseñada la autopista (aproximadamente 22 mil vehículos promedio diario anual).

Para cumplir con este requisito, la empresa entregó el plan de mantenimiento mayor en septiembre 2021, pero la Dirección de Concesiones y Desincorporaciones (DCD) del CIV lo aprobó hasta noviembre de 2022. Posterior a esto, el diseño de mezcla de asfalto fue aprobado en enero 2023, quedando pendiente a la fecha la aprobación del cronograma y el listado de subcontratistas.

Si la empresa hubiera terminado el mantenimiento mayor antes del 30 de abril, se garantizaría que el tramo se mantenga 2 años en condiciones óptimas sin necesidad de intervención significativa.

La Dirección General de Caminos no podría recibir el tramo hasta que no esté libre de litigios y se haya cumplido con las condiciones originales del contrato. De no cumplirse este requisito, tampoco puede asignársele a COVIAL para realizar el mantenimiento, ni siquiera mantenimiento menor o preventivo, según Benavides.

El proceso de diseño de bases de licitación para el mantenimiento de la autopista puede demorarse entre 4 y 6 meses.

Se ha buscado conocer la versión de las autoridades del CIV sobre el tema, sin embargo, no ha respondido a los requerimientos de información.