Bahamas, un paraíso turístico vulnerable a los huracanes

Cinco cosas que hay que saber sobre este país de 385 mil habitantes.

Archipiélago conformado por 700 pequeñas islas, 39 de ellas deshabitadas, las Bahamas se ubican 80 kilómetros al sur de Florida.

Estas islas cercanas a Jamaica, Cuba y Haití regularmente son utilizadas como punto de tránsito para migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, cerca de cinco mil haitianos trabajan legalmente en las Bahamas, pero entre 20 mil y 50 mil compatriotas suyos están en ese país de manera ilegal. Un 85% de la población es de origen africano.

La posición estratégica del archipiélago lo ha convertido también en un centro para el tráfico de drogas, contra el cual Estados Unidos trabaja de manera estrecha con las autoridades locales.

Prayers for those in the Bahamas right now. Heartbreaking to see

“Category 5 Hurricane Dorian makes landfall in the Bahamas” https://t.co/Hsn2xXnC8G

— Jaime Wright (@JaimeWr11169261) September 3, 2019