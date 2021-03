¿Por qué hay una “guerra de piñas” entre China y Taiwán?

Podría ser el mayor conflicto global en torno a la piña, que incluso eclipse al interminable debate de si debe estar en la pizza o no.

El mes pasado, China prohibió la importación de piña desde Taiwán, al considerar que había un riesgo de que “organismos dañinos” en la fruta pudiesen afectar sus cultivos locales.

La decisión causó revuelo en el gobierno de Taiwán, que señaló que la prohibición no tiene nada que ver con “organismos” contaminantes sino que es otro ejemplo de la presión política que el gigante asiático quiere ejercer en la isla.

Una isla que Pekín considera una provincia de China.

Como respuesta, el gobierno en Taiwán salió a buscar nuevos clientes en otros países y le pidió a los habitantes de la isla que consumieran la piña que los chinos no querían.

En un tuit, el vicepresidente de Taiwán, Lai Ching-te, escribió: “Las piñas taiwanesas son más fuertes que los aviones de combate. Las presiones geopolíticas no pueden exprimir su delicia “.

De acuerdo al Consejo de Agricultura de Taiwán, la isla produce cerca de 420.000 toneladas de piña al año y cerca del 10% de esa producción se exporta principalmente a China.

After Australian wine, unfair Chinese trade practices are now targeting #Taiwanese 🍍pineapples🍍. But that won’t stop us. Whether in a smoothie, a cake, or freshly cut on a plate, our pineapples always hit the spot. Support our farmers & enjoy delicious Taiwanese fruit! pic.twitter.com/QnVJzyNiDL

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) February 26, 2021