Bill Gates da a conocer cómo responder en una entrevista de trabajo

Foto: Canal de Stephen Curry en YouTube

Durante una entrevista para la serie State of Inspiration, la estrella de la NBA Stephen Curry invitó a Bill Gates, cofundador de la empresa de software Microsoft, a desempeñar el papel de un ingeniero de software junior que se entrevista para un trabajo en el gigante tecnológico.

Durante la entrevista, compartida en YouTube, el magnate tecnológico dio lecciones valiosas para lograr una entrevista de trabajo exitosa.

Estas fueron sus respuestas:

Stephen Curry: ¿Por qué deberíamos contratarlo?

Bill Gates: Deberías mirar los códigos que he escrito. Escribo programas de software mucho más allá de las clases que he tomado. Creo que he mejorado con el tiempo, así que mira lo ambicioso que he sido allí.

Creo que puedo trabajar bien con la gente. Podría criticar su código con un poco de dureza, pero en general, me gusta estar en un equipo. Me gustan las metas ambiciosas. Me gusta pensar en cómo podemos anticiparnos al futuro.

El software es genial y quiero participar.

Stephen Curry: ¿Cómo define sus fortalezas y debilidades y cómo las incorporaría a un equipo?

Bill Gates: Bueno, no soy alguien que sepa mucho sobre marketing. No me gustaría ser vendedor.

Para un puesto en el que realmente estás creando los productos y pensando en cuáles deberían ser esas características, eso me fascina.

Seguí la historia de la industria, leí sobre los errores que se han cometido. Entonces la definición de producto, la creación de producto, muy fuerte.

Si tienes un equipo que comprende a los clientes, las ventas, el marketing, no voy a aportar eso, pero me encantaría trabajar con ellos.

Stephen Curry: ¿Cuáles son sus expectativas salariales para este trabajo?

Bill Gates: Espero que el paquete de opciones sea bueno. Soy capaz de correr riesgos y creo que la empresa tiene un gran futuro, por lo que prefiero obtener opciones sobre acciones incluso más que una compensación en efectivo.

Escuché que otras compañías están pagando mucho, pero trátame de manera justa y enfatiza las opciones.

Las respuestas de Gates son efectivas por ciertos factores: son concisas, demuestra altos estándares, critica el desempeño por debajo del promedio y destaca su capacidad de trabajar en equipo.

Además, destaca sus ganas de aprender constantemente y hace hincapié en lo que espera del trabajo.

La entrevista completa puede verse a través de Youtube desde la cuenta oficial de Stephen Curry.

*En alianza con Forbes México