Carbón nativo, el combustible vegetal que salta del bosque a la parrilla

La historia de Carbón Nativo se remonta hace más de 20 años, cuando empezaron con el cultivo de árboles que, conforme iban creciendo implicaba quitar otros árboles menos desarrollados para dejar el espacio libre a los nuevos.

“Iniciamos a manejar nuestras plantaciones, pero me frustraba el hecho de no poder utilizar y comercializar ese material que se sacaba de los árboles que se quitaban, básicamente porque las dimensiones de los árboles comercialmente no eran atractivas” mencionó Otto Becker, gerente general de Agromaster.