Cómo desarrollar cultura, talento y ejecutar productos o servicios, parte de las recomendaciones de expertos en el Training Day 2023

Ponga atención a tres pilares: a la cultura, atracción de talento y ejecución del producto o servicio

Janan Knust es fundador y CEO de KLog.co, una empresa que hace tecnología para el movimiento internacional de carga y servicios logísticos integrados, con presencia en Chile, Perú, Bolivia y México, y operaciones en Estados Unidos, y así como servicios para importaciones y exportaciones que hace desde generación de compra y venta de contenedores y que por medio de una plataforma digital los clientes puedan dar seguimiento a sus cargas y reducir costos ocultos del movimiento de carga.

Basado en la experiencia de la compañía que dirige ¿cuál es la recomendación que brinda para lograr éxito?

Tenemos una empresa muy exitosa, hemos facturado más de US$100 millones, una empresa de tecnología que ha sido rentable en el tiempo. En donde en el mundo de la tecnología se cree que mientras más ruido uno haga más exitoso, pero nosotros de alguna manera demostramos lo contrario, porque no necesariamente hay que hacer ruido con levantamientos de capital exagerados, sino que nosotros tomamos una decisión de hacerlo a través de la cultura, el talento y una ejecución inmaculada para poder lograr que el negocio y el producto generen valor para nuestros clientes.

Es decir, se habla de cómo empresas de tecnología pueden llegar a facturar cientos de millones de dólares a través de tres conceptos que son básicos, pero muy complejos, que son: establecer una cultura muy sólida que se construye en el tiempo; en base a esa cultura a traer al talento correcto para que nutra esa cultura y esa cultura siga nutriendo a los que vienen; y una ejecución que va de la mano de ambos para el producto elegido. Soy un convencido de que si tienes la cultura correcta que atrae el talento adecuado, puedes elegir el producto que sea y vas a ser exitoso.

¿Cómo puede explicarse cada uno de estos pilares?

La cultura tiene que basarse en una chispa, y la chispa la pone el capitán del barco. Somos capaces de poder ejercer eso dentro de nuestros entornos, audiencias, familias, empresas, con quién nos relacionamos.

Eso, uno como líder o como en este caso el capitán del barco que puede ser el fundador o CEO o gerente general tiene la responsabilidad de establecer una cultura que sea sólida en base a cimientos de confianza. Y a su vez la confianza tiene tres pilares importantes, que es como uno se transmite al resto y como el resto lo percibe a través de ser auténtico, de ser lógico y de ser empático, y con el talento que se atrae va a hacer lo imposible para poder hacer que ese producto que se elige desarrollar sea exitoso.

¿En cuánto tiempo se puede implementar esta forma de trabajo?

Primero hay que entender que la cultura necesita tiempo y no necesitan un año, necesita muchos años depende de la calidad y de las cualidades de los equipos y de los líderes en poder generarla y hacerla trascender. Segundo, necesita un talento que confíe y que sea devoto a través de métodos de confianza para poder tomar un compromiso en esta carrera que toma tiempo; y por último eso tiene que convertirse en un círculo virtuoso para que este producto que el emprendedor o el empresario decide desarrollar sea sostenible y hable con la industria, con los equipos, con los clientes, agregando valor.

Somos un ejemplo de eso, con una cultura muy sólida, que lleva 10 años desarrollándose, con un talento que ha sido en parte traído desde cero y con pilares que han sido capaces de enseñar, así como con un producto que ha ido desarrollándose y ha sido innovador en su mercado y se busca que siga creciendo.

Una vez que eliges el servicio o producto que quieren vender tienes que entender muy bien estos tres aspectos como el talento, cultura y desarrollo del producto o ejecución, y que tanto la industria o mercado, los clientes y tus equipos lo toman y le ven valor y de alguna u otra manera esas tres aristas la hacen las personas y tienes que entender que te estás relacionando con gente.

¿Qué papel juega la tecnología?

Hoy día vamos a ver que cada vez más la tecnología va a ser un commodity. Con la tecnología vas a hacer clic, vas a poner tu tarjeta de crédito y mientras más vayan llegando los jóvenes que van adoptando estas nuevas tecnologías, va a ser más importante y más preponderante el hecho de que tengamos una cultura sólida y un talento importante promoviendo el uso de estas tecnologías. Va a ser commodity hoy día son algunas de ellas innovadoras, pero en cinco años va a ser todo lo mismo, entonces el punto neurálgico y el punto de quiebre es el que las personas entiendan que hay una industria con la cual ellos se tienen que relacionar en donde van a tener que agregarles valor a esas industrias, al producto, a los clientes y todo eso tiene que ir enmarcado en un sistema virtuoso.

Hay empresas que son solamente un clic en donde yo no tengo relación con nadie más que con una plataforma donde uno no tiene interacción con nadie, pero hay personas detrás desarrollando por ejemplo Tik Tok, pero si la gente que está detrás esa plataforma va a morir, por lo que tienen que estar en constante movimiento a través de una cultura y atrayendo ese talento que lo desarrolle. También hay que entender que hay productos más sensibles a tener una relación más cercana con los consumidores y hay otros productos que no y estos son muy masivos, con mucha fuerza en innovación.

Hay que entender, y aquí le hablo a los emprendedores y empresarios, en donde uno se quiere meter y con qué herramientas estoy metiéndome para poder desarrollar estas culturas a través del talento y la ejecución del producto.

Vimos que el dolor de las empresas no es solo acceder a los servicios financieros, sino también de gestión, de información, de cómo tomar decisiones para acceder a ellos

Sebastián Kreis, cofundador y CEO de la plataforma gratuita Xepelin, una Fintech para acceso a financiamiento y gestión del negocio con presencia en México y Chile. explica las oportunidades que puedan tener las empresas.

¿Qué recomendación brindaría para cada segmento de cómo aprovechar la oferta de Fintech y servicios que hay en Guatemala y Latinoamérica?

Las empresas deben elegir servicios que se adapten a su negocio y al tamaño de sus operaciones.

Dentro de las empresas pequeñas son muy buenos operadores de su negocio, que saben muy bien resolver los dolores de sus clientes, pero no son expertos en administración, ni busca de fondos, o en todo lo que tiene que ver con hacer crecer el negocio, entonces servicios como Xepelin es justamente el socio financiero digital que les permite hacer eso. Las empresas medianas tienen una posición competitiva y quieren seguir creciendo y ahí es donde necesitan servicios financieros para seguir creciendo, y también la compañía se los da de una forma simple y fácil de forma digital. Y, las empresas grandes tienen que administrar una cantidad de proveedores y una cantidad de clientes muy grande, pagarles, registrar la contabilidad y esa es la otra parte del servicio para que lo hagan eficiente.

¿El crecimiento de la oferta de Fintech y servicios similares ha producido saturación y está impactando el mercado?

Creo que no existe saturación porque las empresas que no están servidas o no acceden a estos servicios, porque no hay mucha gente que las entienda muy bien, entonces la saturación se produce en que todos quieren atender los mismos clientes, aquí el problema principal es que hay que ir a los más desatendidos ahí donde está el desafío real de evaluación y de dar servicio y a precio muy competitivo y experiencia muy buena.

¿En qué consiste el servicio de Xepelin?

Por un lado, le permitimos a empresas pequeñas a tener un software que les permite gestionar su compañía y consumir servicios financieros para tener caja, para poder vender más para poder pagar sus compromisos a proveedores y por otro a las empresas grandes para que trabajen de mejor manera con su ecosistema de clientes y proveedores para que sean más eficiente.

Tenemos más de 30,000 clientes, pero hay más de 30 millones de empresas latinoamericanas, por lo que hay mucho por crecer todavía.

Trabajamos con tres segmentos de clientes, las empresas pequeñitas que no tienen acceso a servicios financieros o a muchos softwares; con empresas medianas que en general tienen un dolor de crecimiento y necesitan una ayuda; y empresas grandes que necesitan gestionar de mejor manera la razón con sus proveedores y clientes.

¿A qué atribuye el éxito actual?

Vimos una oportunidad muy grande en el mercado latinoamericano porque hay más de 30 millones de compañías las cuales no tiene acceso servicios financieros recurrente, en general solo el 1, 2 o 3% lo tienen que son las empresas de ecommerce, pero todas las otras empresas que participan de las industrias, que generan empleo, que hacen que las industrias perduren y puedan generar valor vimos que no tienen acceso y nos dimos cuenta que el dolor no era solamente de los servicios financieros, sino nos dimos cuenta que era un dolor de gestión, un dolor de información, un dolor de cómo tomar decisiones para acceder a los servicios financieros.

Creamos Xepelin que es una plataforma gratuita que permite a las empresas a organizar su información en tiempo real, la relación con sus clientes y con sus proveedores; empiezan a usar el software y ahí hay información donde se pueden ver los servicios financieros para que estas empresas puedan resolver sus problemas, en básicamente tres cosas: cuando yo le vendo mis clientes tengo que cobrar, cuando después yo tengo que pagar el salario pagar a veces tengo el capital y otras no lo tengo entonces con se apoya a resolver y después información y una wallet que les permite hacer más eficiente su negocio.

¿Qué mercado visualiza en Guatemala?

Latinoamérica es una de las regiones más importantes porque si tiene más de 600 millones de personas, pero el PIB per cápita es el triple de India, y hay mucha necesidad hay mucha necesidad de las empresas. También muchas de estas empresas generan más del 60 o 70 por ciento del empleo en estos países, por ejemplo, en Guatemala muchas de las empresas que B2B (servicio de negocio a negocio) de industrias que son fuertes acá como distribución, retail, el de manufactura, necesitan proveedores y trabajar con otras empresas de la industria, pero no tiene acceso servicios financieros recurrentes, pero ahora hay opciones como las mencionadas.

¿En donde tienen presencia en la actualidad?

La plataforma ya está en México y Chile que es más o menos el 40% del mercado latinoamericano y en cuatro años nos transformamos en la principal Fintech de estos servicios. Nos enfocamos en resolver los problemas de nuestros clientes, en entender su información porque el problema que tienen las empresas o las instituciones financieras con las empresas, igual son medianas y pequeñas, primero es que es muy caro adquirirlas y servirlas y segundo es muy difícil entenderla y prestarle servicio.

Se les ayuda a gestionar su información a tener mejor relación con sus clientes y proveedores al final siempre va a haber una empresa que usa nuestro servicio y va a sugerir esto a sus clientes para hacer un pago entonces clientes y proveedores puede usarlo y se puede abrir una cuenta en 5 minutos.