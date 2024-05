El término omiso se refiere a las obligaciones tributarias no cumplidas, según lo establecido por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Por esa razón es vital verificar si se tienen omisos ante la SAT para no tener inconvenientes al momento de tramitar una solvencia fiscal, un documento de suma importancia para varios trámites administrativos y personales.

De acuerdo con la auditora Dorys Arévalo, es fundamental cumplir con las obligaciones tributarias a tiempo para que no se generen intereses y mora, lo cual se aplica tanto a contribuyentes como a contadores que hacen ese tipo de gestiones.

La auditora comenta que este proceso se puede hacer en cualquier régimen tributario al cual se esté inscrito.

¿Cómo utilizar el Verificador Integrado para saber si tengo omisos en la SAT?

Si desea saber si tiene incumplimientos tributarios puede ingresar al Verificador Integrado de la SAT. Según información proporcionada por Carlos Morales, subgerente de Comunicación de dicha institución, estos son los pasos para seguir:

Ingrese al Verificador Integrado que aparece en la página de la SAT Llene los datos del CAPTCHA que se requieren y haga clic en “verificar” Elija la opción “Tipo de consulta, “Documento” o “Contribuyente” Si usted consulta específicamente por su situación tributaria, haga clic en la opción “Contribuyente” Luego, ingrese su NIT y haga clic en la opción “Buscar” Si no presenta omisos, mostrará este mensaje: “No presenta incumplimientos” Descargue el documento PDF para guardar constancia de la información

Si usted tiene omisos le aparecerá lo siguiente: “Sí presenta incumplimientos”. En ese caso, acuda directamente a cualquier agencia de la SAT para resolver su situación lo más pronto posible y así evitar que la multa sea mayor.

Diferencia entre verificar omisos y obtener solvencia fiscal

Estar libre de omisos no necesariamente significa que se esté solvente. De acuerdo con el especialista contable, Rubén Gómez, en el Verificador Integrado no aparecen ciertos errores contables: “Por ejemplo, si facturé Q10 mil y declaré que facturé Q5 mil, entonces hay una inconsistencia que no aparecerá en el Verificador Integrado porque sí hice la declaración”, afirma.

En este caso, la solvencia fiscal sí indaga a mayor detalle respecto a la situación tributaria particular de cada contribuyente, por lo tanto, aunque no se tenga omisos, es importante tramitar dicha solvencia cada vez que sea necesario, ya que es la única garantía de que un contribuyente se encuentra al día.

Se debe recordar que, ante cualquier duda tributaria, hay que presentarse a cualquier agencia de la SAT o consultar a su contador personal.