Una presa de 1 mil 992 solicitudes de licencias ambientales para la construcción está aún pendiente de aprobación en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), lo que retrasa el inicio de inversiones privadas en la edificación de vivienda, comercial e industrial, así como de otras actividades productivas relacionadas.

En tanto, las autoridades encargadas expusieron que al final del proceso de evaluación correspondiente, el Marn entrega una resolución aprobatoria y a continuación, el proponente debe llenar un formulario en el que solicita su licencia ambiental; posteriormente, se le acepta el formulario y tras un pago, se le entrega el documento en un plazo no mayor de 10 días.

El sector construcción considera que la no agilización de las gestiones para obtener las licencias ambientales podría impactar de manera negativa a la industria, ya que hay proyectos que no pueden comenzar por no contar con los permisos obligatorios.

El recuento

Con el cambio de autoridades ministeriales de enero a abril de este año, los constructores indican que han percibido un retardo en la emisión de los permisos de licencias ambientales. “En promedio, los proyectos de construcción demoran, en promedio, de uno a tres años; por lo tanto, entre el 30 y 40% de los proyectos de construcción de este año se encuentran en la etapa de solicitud de licencias, lo que representa unos Q6 mil 35 millones solo en el período de enero a abril 2024”, sustenta un informe de la Comisión de Estadísticas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC).

El documento apunta que durante el primer cuatrimestre del año, hay una caída del 49% mensual de las licencias que se gestionan en el Marn, con un promedio de 498 expedientes. Por esa tardanza gubernamental, estarían pendientes de desarrollo aproximadamente 1.2 millones de metros cuadrados de construcción y al hacer un promedio mensual, hay una variación negativa del -24% con 306 mil metros cuadrados, según el estudio privado.

Por tipo de obra

El documento detalla que de cada 10 licencias ambientales que aún están pendientes de aprobación, siete corresponden a la construcción de edificios, dos para la edificación de obras civiles y una para actividades especializadas de construcción, con datos revisados al 22 de mayo.

El análisis también expone que la presa podría repercutir en la producción nacional, ya que en los expedientes hay licencias de grandes, medianos y pequeños proyectos, lo que al final impacta en la inversión en parques industriales, fábricas, hospitales, comercio y edificios de viviendas, entre otros.

La industria de la construcción es de la opinión que, en la actualidad, es urgente y prioridad la inversión en infraestructura, por su múltiple impacto y derrama en otras actividades económicas, pero se mantiene la percepción de que el Marn está enfocado solo en temas de protección y cuidado ecológico.

¿Qué se encontró?

Prensa Libre consultó al viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas, sobre lo que encontró en la unidad que conoce los permisos y el seguimiento de los expedientes, quien respondió que el departamento de Atención a la Gestión Ambiental es el encargado de notificar las resoluciones ambientales y de tramitar la emisión de las respectivas licencias ambientales cuando corresponda, según la categoría de cada proyecto.

“Hemos encontrado que esta unidad funciona satisfactoriamente con algunos puntos de mejora en cuanto a sistemas informáticos para agilizar el procesamiento de datos e información”, aseguró.

Y sobre la presa que indica la CGC, el funcionario respondió que la actual administración de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales asignó tres ingenieros civiles para la evaluación de los instrumentos ambientales y el Departamento de Calidad Ambiental ha girado instrucciones para dar prioridad a estas licencias, apuntó.

En cuanto a los proyectos de construcción ingresados en físico y BIAWEB -plataforma- se han estandarizado procesos para agilizar el análisis y evacuación de expedientes relacionados con la construcción. Esa estandarización también se implementado para otros sectores, considerando que las categorías C y CR constituyen el 80% de los expedientes ingresados en el ministerio.

“Las medidas implementadas por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales han permitido disminuir de seis mil a 1 mil 800 los expedientes de instrumentos ambientales pendientes de resolver”, destacó.

El funcionario añadió que como autoridad, esa institución está alineada con las políticas de desarrollo de país y consciente del aporte del sector construcción a la economía nacional.

“La Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, se encuentra implementando estrategias para la realización pronta y eficiente de la evaluación y resolución de los instrumentos ambientales que se encuentran en trámite para evitar retrasos a todos los usuarios del Marn, y realizar una gestión ambiental eficaz y eficiente”.

Dentro de sus funciones

Al Marn también se les requirió brindar una perspectiva, como autoridad, sobre los procesos de licencias de construcción para este ejercicio, que involucra la parte de licencias ambientales.

La respuesta fue que a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales y las delegaciones departamentales, se evalúan, dictaminan y resuelven expedientes de instrumentos ambientales, otorgando o no la procedencia de viabilidad ambiental de los proyectos, obras, industrias o actividades, pero eso no los autoriza, sino que su aprobación final queda sujeta a la autorización de las instituciones correspondientes; lo cual se establece en las resoluciones respectivas. “Este ministerio no otorga licencias de construcción”, se aclaró.

El trámite

Las autoridades dieron a conocer el proceso actual de entrega de licencias ambientales:

Al final del proceso de evaluación del instrumento ambiental, el Marn entrega una resolución aprobatoria, el proponente solicita su licencia ambiental, paga y se le entrega el documento en un plazo de 10 días.

Para proyectos de construcción categoría C y CR, no hay obligatoriedad de tramitar la licencia ambiental y solamente con la resolución aprobatoria, se cumple lo establecido en el Reglamento de Control Evaluación y Seguimiento Ambiental.

Al Ministerio de Ambiente Ingresan los expedientes en tres modalidades: En físico, en la plataforma digital BIAWEB y por medio de la Ventanilla Ágil de la Construcción (VAC).

Respecto a la cantidad de expedientes de instrumentos ambientales resueltos, se informó que de los instrumentos ingresados en físico se han aprobado 124 expedientes de las categorías C y CR.

De acuerdo con los registros, en el cuatrimestre la VAC entregó un total de 26 resoluciones aprobatorias de instrumentos ambientales y por parte del Departamento de Atención a la Gestión Ambiental, se han otorgado 13 licencias ambientales.