Coronavirus: Qué pólizas de seguro se reclamaron más durante la cuarentena (y cuáles menos)

Las empresas aseguradoras reportan una menor siniestralidad en el segmento de vehículos particulares explicado por una menor circulación por el toque de queda. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Las medidas restrictivas en las actividades del sector público y privado y el toque de queda impuesto por el Gobierno para evitar mayores contagios desde marzo último, han generado reacciones a otros sectores del sistema financiero.

Christian Nölck Rodríguez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones Seguros (Agis), confirmó que hay una baja en siniestralidad en el segmento de vehículos, aunque recientemente se registraron varios accidentes de tránsito que involucran al transporte comercial.

Detalló que los accidentes comunes de carro a carro o leves colisiones disminuyeron, pero que los accidentes que han surgido pueden estar asociados al cansancio sobre todo en el transporte de carga.

“Es una hipótesis y todavía estamos investigando, porque empezamos a observar a unas empresas de transporte que han registrado un poco más de siniestros; y desde esa perspectiva hay un poco menos en la parte particular, pero, en la comercial, ahora que no hay mayor tráfico corren más o deben cumplir cuotas de tiempo para llegar a sus puntos, y es algo que estamos investigando”, explicó el ejecutivo.

Comentó que desde la semana pasada comenzaron a observar esas desviaciones, para confirmar si el inicio del toque de queda puede ser una causa. En ese rubro la siniestralidad disminuyó 4%.

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, informó que en promedio se registran entre 15 a 20 colisiones diarias de lunes a viernes con el estado de Calamidad, que involucra más a los automovilistas que a los motociclistas.

Añadió que antes de las medidas de emergencia, el promedio de colisiones era de 40 a 50 diarios.

“Solo el lunes 18 de mayo, después del primer toque de queda del fin de semana hubo 32 colisiones y los sábado y domingo hay pocas”, expresó.

Temor a contagios

Con respecto a los seguros de gastos médicos, el presidente de Agis subrayó que existe una disminución del 10% en la siniestralidad, y las personas tienen temores de asistir a una clínica, a la realización de exámenes o laboratorios, asociado a la exposición que pudiera haber por la contaminación del covid-19.

Sin embargo, esta situación podría tener otras consecuencias.

Por ejemplo, las personas que enfrentan enfermedades crónicas, y al no estar asistiendo a sus

chequeos médicos puedan tener algún tipo de consecuencia por la restricción de no movilización, y pueda ser que se estén descuidando en sus tratamientos, y según el directivo, no es algo particular de Guatemala sino una tendencia a escala mundial.

El otro aspecto, es el costo incrementado en el área de salud, ya que los médicos que atenderán a los pacientes asegurados deberán de implementar medidas de seguridad, como mascarilla, guantes y en algunos casos trajes de bioseguridad para evitar contagios.

“Todo ese costo de equipo va a incrementar las cuentas relacionados a salud”, enfatizó Nölck Rodríguez, e indicó que se espera un rebote en el costo de los procedimientos.

La mayoría de las personas en ambos casos -vehículos y salud- las pólizas se mantienen y no hay variaciones.

Trasporte de carga

El presidente de Agis dijo que también se empieza a observar un leve comportamiento en el robo de transporte de carga

Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), afirmó que no han tenido mayores reportes de robo, aunque aclaró que por la misma crisis sanitaria no han logrado reunirse en las mesas que ven estos temas.

“A lo mejor que sí han sucedido, pero no están siendo reportados o pueden estar afectando actividades más locales que del transporte que se mueve en la región”, añadió.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil, dijo que en muchos casos se reportan los robos, pero se recuperan los vehículos con las mercancías y en otros solo la unidad de transporte.