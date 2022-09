¿Cuánto han subido los precios de 10 alimentos básicos y los combustibles en este año?

El caso de González podría ser la de cualquier guatemalteco, ya que nadie escapa del aumento generalizado de precios que ya se habían visto afectados por la pandemia del Covid-19 y se agravaron con los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por la crisis en la cadena logística de carga a nivel mundial. Estos factores supusieron un encarecimiento de las materias primas y productos terminados, que se ha trasladado a todos los mercados locales.

Jessica Coronado, coordinadora de Nutrición y Salud de Acción contra el Hambre, comentó que en comunidades del oriente del país, el quintal de maíz que antes de enero costaba entre Q90 y Q105, llegó a costar hasta Q250 en los últimos meses.

“Las familias que viven del jornal agrícola y ganan entre Q40 y Q50 por día, han tenido que trabajar el doble para poder comprar un quintal de maíz, que según el número de integrantes del hogar, puede durar entre 15 días y un mes”, indicó.

De acuerdo con la actualización a agosto de las perspectivas de seguridad alimentaria de la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna, en varias regiones del país, los ingresos que se generen por parte de las familias en la época de alta demanda de mano de obra que comienza desde septiembre, no serán suficientes para mejorar sustancialmente la alimentación, debido a la persistencia de los altos precios de la comida, los combustibles y el pago de deudas.

Para muestra del alza de los productos básicos, en Prensa Libre escogimos 10 alimentos que casi nunca faltan en la mesa de los guatemaltecos, así como los combustibles que, en términos generales, son los que han empujado el alza generalizada de precios.

De esa cuenta, la libra de arroz pasó de costar Q5.78 en enero a Q6.12 en julio, un aumento del 5.88%. El equivalente a una libra de pan francés pasó de Q7.47 a Q8.17 (9.37%), mientras que por una libra de tortillas se pagaba Q3.60 a principios de año y en julio subió a Q3.98 (10.55%).

La libra de carne de res subió de Q28.49 a Q30.42 entre enero y julio, una subida de 6.77%; la libra de pollo se encareció de Q12.35 a Q14.38, es decir 11.21%; y el litro de leche líquida anotó un alza de 5.99% al pasar de Q12.35 a Q13.09.

El equivalente a 1.42 libras de huevos (una docena) pasó de Q13.20 a Q14.53, es decir 10.07%; 0.75 litros de aceite de cocina subió de Q16.64 a Q18.71 (12.43%), mientras que la libra de frijol se encareció 10.83% al cotizarse en enero en Q7.66 y Q8.49 en julio; y por una libra de azúcar se pagaban Q3.54 y en julio, Q3.67, un aumento del 3.67%.