Cursos en línea gratis: Estas son 5 plataformas que ofrecen talleres y capacitaciones sin costo

Incluso algunas tienen el respaldo de universidades prestigiosas y las clases son impartidas por expertos en los diversos temas.

Estas son algunas de las plataformas con un amplio catálogo de cursos y talleres gratuitos, acerca de temas como:

Ciencia, educación, marketing, arte, cultura, mundo laboral, entre otros.

Aprende.org

Es la plataforma educativa de Fundación Carlos Slim que tiene como objetivo la formación integral de capital humano a través de programas que fortalecen las capacidades y habilidades de personas de todas las edades tanto de México, como de América Latina, para que puedan insertarse activamente en el desarrollo económico y social, lograr más y mejores oportunidades y una mejor calidad de vida.

Aprende.org ofrece acceso libre, gratuito y universal a todo su contenido, en el que se puede encontrar tanto material educativo como cursos, además en la página de Fundación Carlos Slim también hay disponibles podcasts con temas de:

Educación, capacitación para el empleo, salud, cultura, desarrollo económico, migrantes, seguridad vial, deporte, medioambiente, justicia, desarrollo humano, apoyo en desastres, investigación e innovación.

EU Academy

La Unión Europea (UE) a través de EU Academy ha puesto en marcha una iniciativa educativa que ofrece nueve cursos gratuitos en línea desde sus niveles básicos:

Alemán

Italiano

Noruego

Portugués

Francés

Checo

Finlandés

Danés

Griego

Se trata de Online Language Support (OLS) y es necesario registrarse en este enlace, en la opción -Sumarse a la comunidad OLS- y para acceder, primero debe iniciar sesión en la plataforma.

Los participantes pueden explorar desde lecciones introductorias que establecen las bases de la gramática y vocabulario hasta módulos que los sumergen en escenarios cotidianos, para aplicar su conocimiento de manera práctica.

Además, la inclusión de recursos como videos que destacan la cultura e historia de los idiomas añade un componente enriquecedor, que brinda una perspectiva más completa y contextualizada.

Coursera

Coursera es el proveedor masivo de cursos en línea con participación de academias como Harvard, Yale, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Barcelona.

Dando clic aquí, puede ingresar a su sección gratuita, donde tienen cursos y clases, entre otros temas:

Análisis empresarial con Excel: De elemental a avanzado

Introducción a la psicología

Negociación con éxito: Estrategias y habilidades esenciales

Introducción a la estadística

Inglés para interacciones comunes en el lugar de trabajo

Pensamiento creativo: Técnicas y herramientas para el éxito

Mercados financieros

Cómo hablar en público

Contabilidad para no contadores

Escriba su primera novela

Cómo crear videos para cursos en línea

Crehana

Por lo regular, las clases de Crehana son enriquecedoras y breves, además, quienes las imparten son personas reconocidas en la materia. La plataforma pone a prueba al estudiante a través de un trabajo final que reflejará lo que aprendido en clases.

Asimismo, transmite contenido en vivo o lives sin costo, y todos a diario lanza un curso gratis. Para estar al tanto del beneficio gratuito, puede ingresar aquí.

Marketing, inteligencia y ciencia de datos, arquitectura, manualidades y animación 3D, son algunos de los temas de los que puede aprender.

edX

La plataforma de cursos masivos en línea edX se caracteriza porque todas sus clases son gratuitas, así que el número de opciones es más amplio.

edX recolecta todos los cursos de las universidades de prestigio y los ofrece en su plataforma: Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Berkeley University of California, Boston University, University of Cambridge, The University of Texas at Austin, entre otras.

Se puede aprender a través de videoconferencias, elementos interactivos, y para poner a prueba sus conocimientos cuentan con cuestionarios y evaluaciones.

Se puede acceder a cursos de:

Ciencias de la computación, idiomas, ciencia de datos, administración de empresas, ingenierías y humanidades.

Con información de Aprende.org, EU Academy, Coursera, Crehana y edX