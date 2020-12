Deshágase del despertador: los 5 hábitos matutinos de Bill Gates, Jeff Bezos y Cameron Díaz para garantizar el éxito

Bill Gates. (Foto Prensa Libre: AFP)

Muchos de nosotros comenzamos el día con un despertador que suena, una buena y poderosa taza de café y una revisión rápida de nuestro de celular. Pero si analizamos los hábitos matutinos de personas muy exitosas, eso es exactamente lo que no hacen. Como dice Arianna Huffington: “Una gran parte de mi ritual matutino se trata de lo que no hago: cuando me despierto, no comienzo el día mirando mi teléfono. Me tomo un minuto para respirar profundamente, estar agradecida y fijar mi intención para el día”.

Estos cinco hábitos matutinos de personas altamente exitosas los ayudarán a comenzar su día y lograr una mayor concentración, claridad y productividad:

1. Deshacerse del despertador

El CEO de Amazon, Jeff Bezos, jura tener ocho horas de sueño cada noche. Además, es un gran defensor de despertarse de forma natural, sin alarma. Oprah también lo hace. En su diario de bienestar , explica cómo configura su reloj interno: “Nunca preparé una alarma, no creo en ellas. Pongo el número en mi mente y me despierto antes de eso, generalmente entre las 6:02 y las 6:20, porque los perros están entrenados para salir a esa hora. Mi primer pensamiento en la mañana es, ‘¡Estoy viva. Gracias!’”.

Arianna Huffington sigue una rutina similar. Según la National Sleep Foundation, acostarse temprano le permite dormir ocho horas, la cantidad de sueño recomendada para la mayoría de los adultos. También asegura que se despierta naturalmente, sin alarmas. “Piensen en la definición de la palabra alarma”, explica Huffington, “un miedo repentino o un suspenso angustioso causado por la conciencia del peligro”. Comenzar el día así crea una avalancha de hormonas del estrés y adrenalina mientras nuestro cuerpo se prepara para el peligro. ¡No es la mejor forma de empezar el día!

2: No vayas directamente a tomar café

Tomar una taza de café a primera hora de la mañana puede parecer la opción lógica, pero los expertos en salud dicen que el agua es mejor. Después de pasar varias horas sin H2O, una buena cantidad de agua a primera hora puede hidratar el cuerpo y ayudar a la digestión y el metabolismo. El agua es un nutriente esencial y los órganos y tejidos del cuerpo dependen de ella para funcionar.

La actriz y autora Cameron Diaz habló sobre esta práctica: “Es muy importante comenzar el día con mucha energía”, dice. “Para mí, eso significa levantarme, lavarme los dientes y beber un poco de agua. Bebo un litro de agua directamente”. Un vaso de agua refrescante puede revitalizarlos y ayudarlos a sentirse más positivo y preparado para el día que tienen por delante.

3: Mueva su cuerpo

El ejercicio matutino es un hábito diario de muchos líderes exitosos. La actriz Gwyneth Paltrow, propietaria de la empresa de estilo de vida Goop, indica que hace ejercicio todas las mañanas después de revisar sus correos electrónicos. El cofundador y filántropo de Microsoft, Bill Gates, también. Como dice Niki Leondakis, directora ejecutiva de Equinox, quien practica yoga con regularidad en horas de la mañana: “Siempre supe que hay que estar físicamente sano y fuerte para estar mentalmente sano y fuerte. Todo está conectado”.

4: Eliminar las tareas de toma de decisiones