Despido o continuidad: Directorio decidirá futuro del jefe de la SAT antes de que termine enero

El Directorio de la SAT decidirá futuro del superintendente Marco Livio Díaz Reyes en la evaluación del cumplimiento de las metas de recaudación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

En un año atípico en Guatemala, por los efectos del coronavirus en la economía, ayer los miembros del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que es la máxima autoridad en esa institución, comenzó con la evaluación de Díaz Reyes quien presentó su informe de desempeño.

El Directorio, integrado por el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, como presidente, Adriana Estévez Claveria -quien fue reelecta para un periodo de cuatro años- y Alejandro González Portocarrero -quien asumió en diciembre último-, decidirán el futuro de Díaz Reyes.

El ente deberá de emitir una resolución, en la cual, con base a los criterios de evaluación, si lo confirman al superintendente, o proceden a su destitución, tal como ocurrió en 2018, con Juan Francisco Solórzano Foppa y hace un año con Abel Cruz Calderón.

González Ricci no adelantó criterio, y afirmó que se escuchó al superintendente. Ahora del 21 al 31 de enero se emitirá la resolución.

Informó que la recaudación en 2020 fue de Q60 mil 279.4 millones, con una brecha de Q3 mil 748.3 millones menos respecto al presupuesto.

Efecto covid-19

El ministro resaltó que el 2020 fue un año atípico por el aparecimiento del nuevo coronavirus.

En el informe, se presentaron las metas cuantitativas y cualitativas, y según el informe hay variaciones porque dependen del comportamiento macroeconómico del país, que, en esta ocasión, el tema del covid-19, generó parámetros que fueron oficializados por el Banco de Guatemala (Banguat), con una contracción de la economía en -1.5%.

Aseveró que luego de recibir el informe, se entrará a analizar esos parámetros que validó el banco central, y tienen hasta el 31 de enero para emitir una postura si Díaz Reyes, alcanzó o no la meta de recaudación.

En las partes cuantitativa y cualitativa, sostuvo el funcionario, una buena parte está relacionada con la caída de la economía, que inicialmente era de un crecimiento del PIB de 3% para 2020, pero decreció -1.5%, lo cual es bueno en comparación con otros países, pero será un parámetro que se tomará en consideración para la evaluación.

Otro tema fue la caída del precio internacional del petróleo, que impactó en la meta a la que debió haber llegado el superintendente.

Lecturas

Donato Monzón, exintegrante del Directorio, opinó que Díaz Reyes, tomó la dirección de la SAT en marzo del 2020, luego de la destitución de Cruz Calderón, y ya se habían discutido las metas de recaudo, y en este caso no aplica una meta por no haber suscrito los convenios, y la otra es que no se llegó a la meta por los problemas por la pandemia.

Comentó que un atenuante para el superintendente, es que, asumió en marzo, y variaron las condiciones macroeconómicas, y no aplicaría para evaluarlo de esa manera.

Balance

Al hacer un balance de la gestión del superintendente, Monzón, explicó que, en el último trimestre del 2020, se recuperó la recaudación, y la calificación es de regular su periodo.

“Se hizo un esfuerzo por levantar la recaudación, pero alcanzar la meta era muy difícil porque las circunstancias no estaban para llegar por la reducción de la economía”, precisó.

Para el consultor fiscal, Juan Carlos Paredes, la recaudación tributaria está muy ligada a la actividad económica, que fue atípica en 2020 por el covid-19, y la ejecución de la cobranza es aceptable en las condiciones macroeconómicas, y hay resultados mejores a los que la SAT había previsto.

“Hay lugar para que los directores emitan juicio de confirmar o no o de brindar un voto de confianza al superintendente; lo que se destaca en ese período es por los problemas del covid-19 y la caída de la actividad productiva a nivel general, y es un panorama para los directores”, señaló Paredes.

Como escenario para Díaz Reyes, y ante las situaciones complicadas, es de confirmarlo, pero con algunas recomendaciones, puntualizó Paredes.

Proyección

Tanto Paredes como Monzón, coinciden que el superintendente tendrá que enfrentar retos en 2021 para llegar a la meta de cobranza.

Hacen énfasis en ejercer mayores controles en el servicio aduanero, en la parte de contrabando aduanero, comercio exterior, y que la SAT deberá contar con programas ambiciosos y estrictos para reducir ese impacto.

“Hay que ponerle atención al control de los contribuyentes por el comercio electrónico y ahí se puede mejorar la recaudación, así como en la fiscalización para cumplir las metas”, enfatizó Paredes.

Monzón subrayó que los directores deben definir la política para este ejercicio, estableciendo los controles sobre todo en aduanas, con el nombramiento Gonzalez Portocarrero, que es conocedor de esa área donde se desempeñó por casi 15 años.