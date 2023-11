Diputados electos coinciden en que las autoridades que asumirán en enero deben trabajar de acuerdo

También coincidieron en que las nuevas autoridades del Ejecutivo, Legislativo y gobiernos locales deben lograr un consenso mínimo de trabajo, de manera que se recupere la confianza en la economía nacional.

Estrada Domínguez, quien también fue ministro de Finanzas, remarcó la necesidad de que las autoridades electas envíen mensajes de gobernabilidad, demuestren capacidades, hagan las alianzas necesarias e inclusive, den a conocer los nombres de las personas que estarán dirigiendo los distintos ministerios y dependencias públicas, para generar un ambiente de confianza en la población y los agentes económicos.

“Yo creo que todos estos ataques y ruido de fondo de no aceptar los resultados ha debilitado al Ejecutivo electo, porque hay poco diálogo político y hay acercamientos, pero muy limitados. No deben dejarse distraer, porque el tiempo de aquí al 14 de enero es clave para construir alianzas que no nos deje en manos de las personas que han administrado mal el gobierno actual”, destacó.

Al respecto, Menkos Zeissig respondió que la idea es que existan alianza en el trabajo legislativo en búsqueda de metas y nuevos esfuerzos, por lo que el gobierno electo se enfocará en dar un sentido territorial al trabajo que realizará el Gobierno Central. “Los consensos deben darse en función de agendas y resultados. El próximo Congreso tiene la enorme oportunidad de hacer un cambio trascendental”, apuntó.

Recuperar la confianza

Uno de los temas durante el Conversatorio fue el bajo nivel de confianza que existe debido a la coyuntura. Menkos afirmó que, tras asumir el gobierno electo, habrá muchos retos, no solo de cerrar “los caminos de ineficiencia” de un poder público que no genera los suficientes bienes y servicios para el bienestar de la población.

Por ejemplo, el inicio del ciclo escolar, aumentar la cobertura en el sistema salud, brindar resultados en seguridad y una mayor generación de empleos.

Estrada Domínguez, apuntó que hay temas de forma y de fondo, “y lo primero es que hay que revisar los presupuestos, los gastos superfluos y lo asignado al Congreso, para cuidar el dinero de los contribuyentes”.

En los temas de fondo indicó que el Ejecutivo debe brindar resultados lo más rápido posible porque tiene los recursos financieros para hacerlo -disponibilidad de caja fiscal- y darle resultados a la población, como programas, subvenciones y apoyos, aparte de la fiscalización.

Agenda legislativa

Al abordar las iniciativas urgentes de discusión, el diputado electo del Movimiento Semilla habló sobre las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, modernización de las iniciativas que tienen que ver con el tema económico, protección ambiental y la ley de Competencia.

Para el representante del Partido Cabal, están las necesidades de la población en cuanto a la movilidad urbana, Ley de Puertos, modernización de la ruralidad y los temas del sector justicia.

Menkos añadió que se estará apoyando una iniciativa de fomento de la producción nacional y producción agropecuaria para mejorar la productividad y los precios. En tanto que Estrada Domínguez afirmó que se debe trabajar sobre una adaptación de la seguridad social que cubra a toda la población.

Sobre la relación entre el trabajo del Ejecutivo y Legislativo, ambos diputados electos avizoran un tiempo de diálogo y la cuota de poder que la sociedad ha brindado, para trabajar en beneficio de la población, generación de empleo y condiciones de atracción de la inversión empresarial.