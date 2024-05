Como tardía han calificado varios diputados que integran la Comisión de Finanzas del Congreso, la presentación de una iniciativa de ley que anunció el Ministerio de Finanzas para ampliar el presupuesto estatal por unos Q14 mil 500 millones.

“Entrar a una discusión por ese monto y dimensiones, llevaría por lo menos dos meses, pues es un proceso en el que se escucha a los solicitantes, se emite el dictamen, se envía al Pleno para su discusión y por último, se espera la aprobación”, explicaron.

Los diputados Julio Héctor Estrada Domínguez y Adim Maldonado Molina, que integran la referida sala de trabajo, señalaron que la iniciativa de una solicitud de ampliación presupuestaria tuvo que haberse enviado entre febrero y marzo, para avanzar en una amplia discusión con diversos sectores, hacer algunas modificaciones, lograr consensos y esperar una aprobación entre abril o mayo, para su debida ejecución durante el resto del ejercicio fiscal.

Presentar una iniciativa cuando inicie el segundo período de sesiones ordinarias es complejo que no se puede resolver en unas semanas y “no es algo que entra hoy y sale al día siguiente”, aparte de que se traslaparía con la presentación de la propuesta del presupuesto de ingresos y egresos del 2025, por lo que habría un doble esfuerzo, coincidieron ambos parlamentarios.

El pasado miércoles, el ministro Jonathan Menkos Zeissig, confirmó que hay interés del Ejecutivo por presentar un proyecto de ampliación presupuestaria que sería entregado al retorno del Congreso de su receso parlamentario, que inicia el próximo 15 de mayo, para reiniciar labores en agosto.

Atender requerimientos

“Hacer una discusión por ese monto en la Comisión, es prácticamente discutir un mini presupuesto”, resaltó Estrada Domínguez, por lo que expuso algunas posibles soluciones para cerrar el 2024, de manera que no falten recursos para el gasto público.

Citó como ejemplo, que en el caso una ampliación de Q500 millones para los excombatientes, se pueden hacer algunas modificaciones y el problema se soluciona; pero en una ampliación, se está afectando toda la inversión de los ministerios, las secretarías, obligaciones a cargo del Tesoro, obra pública e inversiones, por lo que hay ser cauto y no generar confusión.

Por otro lado, puso en duda las bases que sustentarán el presupuesto para el ejercicio fiscal 2025, si no está claro el de 2024, “pero eso también es una oportunidad para avanzar en la preparación de proyectos, buscar programas nuevos, encontrar el apoyo político más amplio y social, que es más sencillo que lograr una ampliación presupuestaria, pues estas tienen un caudal político complicado, aunque haya afinidad con el gobierno y hay que ser estratégicos en lo que se invierte”, apuntó.

Cuentas claras

Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), es de la opinión se deben tomar en cuenta los compromisos de gasto adquiridos el año pasado y que deben cumplirse en 2024, aparte de algunos compromisos salariales en los ministerios, rubro es el que está presionando el gasto público.

Citó que se ha observado que la ejecución en inversión ha sido muy baja, pero la de funcionamiento ha sido muy ágil, por lo que “es importante que el Gobierno, con mayor transparencia, pueda dar a conocer los compromisos de gasto que tiene y que están llevando a requerir una ampliación presupuestaria, aún en la segunda mitad del año. Si es gasto nuevo, no tendría sentido, porque ya no hay tiempo para ejecutarlo. Y si se trata de compromisos de gasto que ya están cumpliendo, los fondos disponibles no van a alcanzar”, remarcó.

A su entender, el tema de una ampliación presupuestaria debería explicarse desde ya y no esperar hasta junio, cuando el Congreso estará en receso y va a regresar hasta agosto. En todo caso, insistió en que depende mucho de la naturaleza del gasto que sea necesario cubrir, porque tampoco debe tratarse de compromisos de nómina -salarios-.

Consolidar presupuesto 2025

Maldonado remarcó que discutir una ampliación presupuestaria en agosto, demoraría más de un mes y sería aprobada en el pleno entre septiembre u octubre, por lo que “es mejor que se enfoquen en presentar un buen proyecto del presupuesto 2025, que estar pensando en modificar el que está en curso. También se pueden hacer readecuaciones si hay problemas en determinadas carteras, con los recursos que ya se tienen.

El 2 de septiembre, por ley se debe presentar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos 2025, y Maldonado es de la idea que, al considerar esos plazos, es mejor enfocarse en el próximo año y analizar bien cuales son las prioridades de gasto.

Sobre un posible escenario desde el punto financiero en el segundo semestre, aseguró que el Minfin puede utilizar maniobras y espacios, como las asignaciones para los subsidios otorgados por el alza de los energéticos en 2022 y 2023, así como el espacio para la realización de las elecciones generales, “pero las decisiones deben tomarse ya”.

“Lo que puede ser un problema, es si en agosto no sale la ampliación, se tendrían que tomar decisiones de transferencias o recortes en algunos programas, cuando los recursos ya fueron gastados”, subrayó.

Postura

Durante una entrevista en radio, el ministro Menkos Zeissig reiteró que la propuesta de ampliación que se está proponiendo se vincula al cumplimiento de metas de este año, y que el Gobierno trae una buena capacidad de ejecución y para afrontar algunos retos que se han advertido y se han expuesto a los diputados.

Reiteró que hay algunas brechas para cumplir con el Programa del Adulto Mayor que es de Q400 millones; el remozamiento de seis mil escuelas durante el transcurso del año; la adquisición de medicamentos para el Ministerio de Salud y mejoras en la infraestructura, por lo que “esta ampliación tiene sentidos muy concretos”, además del compromiso del pago del servicio de la deuda pública.

“De tener esta ampliación en junio, podríamos llegar a una ejecución en torno al 95% del presupuesto al final del año”, insistió el funcionario.