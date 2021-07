Duolingo llega a Nasdaq: Qué significa que la compañía con capital guatemalteco comience a vender acciones al público

Este 28 de julio es un día histórico para la plataforma de idiomas cocreada por el guatemalteco Luis von Ahn, ya que Duolingo negociará acciones en el segundo mercado bursátil más importante y en la bolsa de valores electrónica más grande de los Estados Unidos: Nasdaq.

Se trata de la presentación de una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés), que es el anuncio de que Duolingo hará la primera venta de sus acciones al público. Significa además que puede financiarse mediante emisiones de deuda o de capital, además de los métodos financieros convencionales.

“Duolingo ahora es una empresa pública, que cotiza en Nasdaq bajo DUOL. Gracias a nuestro equipo y a toda la comunidad de Duolingo. El DUOLIPO de hoy es un hito importante que nos ayudará a promover nuestra misión de hacer que la educación de calidad esté disponible universalmente. ¡Recién estamos comenzando!” publicó von Ahn en sus cuentas de redes sociales.

La compañía dijo que ha solicitado cotizar en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo DUOL por medio del banco Goldman Sachs y Allen & Co. como líder emisor.

View this post on Instagram

Para que una empresa pueda ingresar a la bolsa de valores Nasdaq, debe cumplir una serie de requisitos financieros muy rigurosos y además, contar con una buena reputación ante el público, lo que va a impactar en sus acciones.

En este último punto, Duolingo ha oficializado que enseña más de 40 idiomas para unos 40 millones de usuarios a través de los 500 millones de descargas con los que cuenta su plataforma, con sede en Pittsburgh (Estados Unidos).

Lea además: “Con el bitcóin no se sabe qué pueda pasar”: La preocupación de la banca por las criptomonedas

En una entrevista reciente con Prensa Libre, von Ahn afirmó que desde Duolingo existe la misión de aumentar la calidad de la educación en el mundo y, eventualmente, erradicar el analfabetismo, lo que “va a tomar años, pero me gustaría hacer eso”, indicó.

Empresas como Microsoft, Amazon, Facebook, Apple, Netflix, Adobe y otros gigantes tecnológicos conforman el prestigioso club de casi cuatro mil firmas al que ingresa Duolingo.

En cuanto a los requisitos financieros, el portal investmentbank.com resume:

📱 The future of technology-powered education is here.

Congratulations to @Duolingo for ringing the @Nasdaq Opening Bell this morning in honor of its IPO! #DUOLIPO pic.twitter.com/bDA36au8YT

— Nasdaq (@Nasdaq) July 28, 2021