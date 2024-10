EE. UU. y Guatemala fortalecen cooperación económica en reuniones con sector público y privado

Estas iniciativas están dirigidas a mejorar la cohesión social y económica del país, con un enfoque en la generación de beneficios tangibles para la población guatemalteca.

Entre los proyectos conjuntos se destacan el fortalecimiento de la movilidad urbana y la creación de un mejor entorno para los negocios, buscando siempre proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que el crecimiento económico sea accesible para todos.

El 15 de octubre, Fernández y el ministro de Finanzas Públicas de Guatemala, Jonathan Menkos, copresidieron la revisión de medio año del Diálogo Económico de Alto Nivel (HLED, por sus siglas en inglés), en una reunión virtual que contó con la participación de altos funcionarios de ambos países. Entre los representantes estadounidenses se incluyeron miembros de la Oficina de la Vicepresidencia, el Departamento de Agricultura, USAID y la embajada de Guatemala en Washington.

🇺🇸🤝🇬🇹 Thrilled to build on the inaugural U.S.-Guatemala High-Level Economic Dialogue with @jmenkos and @HugoBetetaEmbGT.



Our teams have made significant strides in advancing inclusive economic growth in Guatemala.