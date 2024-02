El BID reitera su apoyo financiero al nuevo gobierno de Guatemala, principalmente para infraestructura vial y eléctrica

En su discurso inaugural con los gobernadores de Centroamérica y República Dominicana, el gobernante expresó su visión de orientar sus políticas de desarrollo por medio diferentes programas de infraestructura, y enlistó diferentes proyectos a ejecutarse, como la renovación de cuatro mil escuelas, la construcción de hospitales, electrificación, un proyecto en la cuenca del río Motagua y obras en caminos rurales, entre otras.

En la actividad participó el presidente del BID, Ilan Godfajn, quien declaró que Guatemala tiene todo el potencial para sentar las bases de un futuro próspero, inclusivo y sostenible.

Ampliación y electrificación

El mandatario recordó que hay “deudas históricas”, refiriéndose a la carretera al Atlántico para conectar de mejor forma con el mar Caribe y en comunidades rurales donde no hay suministro de energía eléctrica, a pesar de que son lugares donde se genera electricidad.

Al respecto comentó en su discurso que está pendiente de gestionarse el financiamiento para la modernización de la ruta al Atlántico a lo que denominó un corredor de prosperidad.

Se trata del proyecto “Programa de Desarrollo del Corredor CA-9 Norte: Subtramo: El Rancho – Teculután” con un financiamiento de US$175 millones (unos Q1 mil 365 millones), operación de Crédito Público que fue presentada por el Ministerio de Finanzas en 2023, y que ya cuenta con los dictámenes de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) y opinión favorable de la Junta Monetaria (JM), pero aún está pendiente de aprobación por el Congreso.

El monto indicado se divide en dos tramos: US$75 millones que corresponden al BID y US$100 millones que aporta la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE).

El otro pilar que resaltó el presidente Arévalo, es electrificar a las poblaciones que aún no cuenta con el suministro de energía eléctrica, lo que representa una oportunidad para generar capital humano y atender sus necesidades básicas. Para electrificación rural, hay una operación de US$120 millones (unos Q936 millones) que se gestionan con el BID.

La semana pasada, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, indicó que esos dos préstamos aún están en trámite en el Congreso, y en las conversaciones que han realizado en el Legislativo, “se ha solicitado que se le dé prioridad”.

Perfil de Guatemala

El presidente del BID resaltó que Guatemala tiene la población más joven de América Latina y el Caribe, bono demográfico que es un activo notable que puede conducir a un crecimiento más rápido, a más innovación, a una mayor vitalidad social y a un capital humano más fuerte.

Además, destacó su crecimiento económico, el equilibrio de sus cuentas fiscales y la credibilidad de la política monetaria, aparte de goza de una de las mejores calificaciones crediticias de la región, a solo un paso del grado de inversión, según las agencias calificadoras.

Destacó también que Guatemala posee uno de los patrimonios culturales más notables del mundo, con joyas como Tikal, patrimonio de la humanidad, y numerosas comunidades indígenas que se encuentran entre las más vibrantes y vitales del mundo.

“Todo esto crea una oportunidad única para que el país acelere el desarrollo sostenible, realizando las inversiones adecuadas para aprovechar todo su potencial de crecimiento”, señaló en su discurso.

El funcionario internacional reiteró que el BID está comprometido a trabajar estrechamente con el Gobierno para aprovechar esta oportunidad.

Proyectos

El presidente del BID citó ejemplo algunos de los proyectos que “muestran el trabajo en la región”.

Carretera Tecpán-Patzún: Está aportando beneficios sociales y económicos tangibles a decenas de miles de guatemaltecos, sobre todo de las comunidades agrícolas a las que les resulta más fácil producir y vender sus productos. Los vecinos han visto como se ha incrementado el comercio, bajan los precios de los alimentos locales y aumentan las exportaciones que se dirigen a Estados Unidos y Europa.

Está aportando beneficios sociales y económicos tangibles a decenas de miles de guatemaltecos, sobre todo de las comunidades agrícolas a las que les resulta más fácil producir y vender sus productos. Los vecinos han visto como se ha incrementado el comercio, bajan los precios de los alimentos locales y aumentan las exportaciones que se dirigen a Estados Unidos y Europa. Incrementar la cobertura de electrificación en Guatemala: En particular en las zonas rurales. La operación de US$120 millones ya aprobada por el BID y pendiente de aprobación legislativa, beneficiará a 60 mil nuevos hogares.

En particular en las zonas rurales. La operación de US$120 millones ya aprobada por el BID y pendiente de aprobación legislativa, beneficiará a 60 mil nuevos hogares. Innovación agrícola: Laboratorio de innovación BID Lab que ya ha ayudado a casi 10 mil agricultores en tecnología climáticamente inteligente. Ha contribuido a aumentar la productividad de los cultivos hasta en un 50% en algunas zonas y ha evitado la emisión de 1.2 millones de toneladas de CO2.

El bloque regional

Durante el acto inaugural el presidente del BID también se refirió al bloque regional, con énfasis en la integración.

El nuevo programa regional que presentamos hoy, América en el Centro, se enfoca en el Istmo Centroamericano y República Dominicana y se articula en torno a tres pilares, dijo:

Productividad e integración económica

Adaptación y resiliencia climática

Desarrollo social de la juventud

El presidente del referido organismo internacional apuntó que mediante nuevos programas e instrumentos financieros y una estrecha colaboración con el sector privado, así como con socios regionales e internacionales, esta iniciativa pretende maximizar el potencial de la región, promover el desarrollo sostenible y fomentar la resiliencia.

“Proponemos programas para mejorar las competencias digitales, facilitar el comercio, optimizar la gestión del riesgo de catástrofes y promover la acción climática”, aseguró.

Reformas al BID

Uno de los objetivos del encuentro entre los gobernados es reflexionar sobre cómo se puede construir un Grupo BID que no solo sea más grande, sino mejor y más eficaz. Entre las reformas más importantes están:

Nueva estrategia institucional el Grupo BID: Un nuevo modelo de negocios.

Un nuevo modelo de negocios. BID Invest: Área correspondiente al sector privado.

Área correspondiente al sector privado. BID Lab: Reposición de recursos.

“Con el apoyo de los gobernadores vamos a poder más, no solo para Guatemala, sino para todo el Istmo Centroamericano y la República Dominicana. “Hace un año, cuando nos reunimos en Belice, dije que los retos a los que se enfrentan los países centroamericanos no se crearon de la noche a la mañana, y por tanto no sería sensato pensar que los resolveremos en un día”.