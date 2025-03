El CIV y los Codedes no logran arrancar como apuesta para dinamizar la economía

La ejecución presupuestaria en los rubros que tienen un alto componente de inversión pública como carreteras o la construcción de obra gris, reportan una débil erogación.

En un primer trimestre aún es prematuro decir si ralentizará la economía y habría que esperar el comportamiento de un segundo trimestre para tener más claro una perspectiva, pero hay un contexto de incertidumbre internacional por la vía de las remesas familiares y en las exportaciones.

En una citación en el Congreso, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) aclararon que solo el 8% de la red vial recibe mantenimiento. De parte de la Dirección General de Caminos, no hay un tramo u obra que “arranque” la inversión pública y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) mantiene activos 44 eventos que en su mayoría son de mantenimiento, entre limpiezas y bacheos de los tramos.

Se le conoce como inversión pública a los recursos destinados a proyectos de infraestructura de todo tipo, como la vial, de salud, educativa y en general todas las necesidades de infraestructura que hay en el país.

Los principales brazos de ejecución de inversión pública es el Micivi, por el lado de la red vial y los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) que reciben un aporte del impuesto al valor agregado recaudado (IVA paz) pero que en este presupuesto que aprobó el Congreso de la República en noviembre pasado recibieron un aporte extraordinario de Q5 mil millones.

¿Qué reflejan las cifras?

En el rubro de Desarrollo de Infraestructura Vial del Micivi, la ejecución del gasto (al 13 de marzo) es de apenas 2.38% que es lo que incluye para Caminos o sea de proyectos nuevos, por un monto de Q73.3 millones. Lo asignado para este año es de Q4 mil 842 millones.

Esta es la asignación más significativa que puede mover la inversión pública.

"Los Codedes están manejando un presupuesto mayor a los Q10 mil millones para este ejercicio y es preocupante observar un “muy bajo ritmo de ejecución en la inversión del 2% en el aporte ordinario y cero por ciento en el aporte extraordinario" Érick Coyoy, analista Asíes

En los aportes a los Codedes se registra una ejecución del 1.55% con Q66.8 millones y una asignación de Q4 mil 322 millones. En ese mismo esquema, los aportes de saldo a los Codedes decreto 24-2024 cero ejecuciones al igual que el aporte extraordinario decreto 36-2024 que aprobó el Congreso de la República por Q5 mil 12 millones.

Es decir que en su conjunto las asignaciones para el Micivi y Codedes para inversión pública es de Q14 mil 176 millones para este ejercicio.

Para las Municipalidades se registra una ejecución del 24.58% por un monto de Q3 mil 290 millones.

¿Qué significa?

Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la comisión de Finanzas del Congreso y Érick Coyoy analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) brindaron una explicación sobre la baja ejecución observada en el primer trimestre y que envían ciertas señales en al sistema productivo.

Estrada Domínguez, expuso que es un factor importante en la dinamización de la economía guatemalteca y el crecimiento económico también se presenta por una demanda agregada por los servicios del sector público, sobre todo en inversión en infraestructura, pero ahí la ejecución es particularmente baja a nivel de los Codedes, del Micivi y toda la parte de inversión del Ejecutivo.

“Siempre se toma un poco arrancar (la inversión pública) pero ahora esta arrancando más lento de lo normal y lo más importante es que dinamice de aquí en adelante, porque hay una parte importante de presupuesto para inversión local que puede dinamizar la economía a nivel nacional, que es la parte de la razón de la aprobación del plan de gasto”, apuntó.

Recordó que este año se presenta un “ruido” en la economía sobre todo en la parte de Estados Unidos, “con sus altibajos”.

"Un factor importante en la dinamización de la economía guatemalteca y el crecimiento económico también se presenta por una demanda agregada por los servicios del sector público, sobre todo en inversión en infraestructura" Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas

Para Coyoy, los Codedes están manejando un presupuesto mayor a los Q10 mil millones para este ejercicio y es preocupante observar un “muy bajo ritmo de ejecución en la inversión del 2% en el aporte ordinario y cero por ciento en el aporte extraordinario, por lo que es lamentable ya que en mayo comienza el régimen de lluvias y lo ideal es aprovechar al máximo posible la época seca para que los proyectos avancen con mayor rapidez”.

“Estamos a mitad de marzo y la ejecución va muy lenta y ojalá que se pueda aprovechar el verano porque en mayo con las lluvias se ha difícil avanzar en la red vial”, agregó.

Estrada Domínguez, reiteró que lo más preocupante es que no se está observando la no ejecución de un mantenimiento preventivo de carreteras, que se tiene que hacer antes del invierno, porque al no hacer limpieza provoca filtraciones, drenajes tapados provocan problemas en los cruces de agua y se anticipan que no habrá trabajos antes que comiencen las lluvias. “No se ha visto ningún programa de contingencia de parte del Ejecutivo, nada en especificó”, aseguró.

Riesgo para crecimiento económico

Uno de los argumentos que el Ministerio de Finanzas presentó para la solicitud del presupuesto 2025, es el componente de inversión pública y las autoridades de la banca central, han proyectado un crecimiento del PIB para 2025 del 4% como valor central.

Entonces, una de las explicaciones dadas a conocer para lograr esa senda de crecimiento del 4% que es positivo para este año, se explica por la ejecución del gasto estatal para que invierta en infraestructura y que aumente la productividad; que la ejecución del gasto público surja en los tiempos programados, para lograr una ejecución del 91% para el cierre del año. Las condiciones pueden mejorar si se logra el cien por ciento del gasto.

Para Estrada Domínguez, este primer trimestre no puede ser tan critico en cuanto a la inversión pública, pero el clave será el segundo trimestre, y hubo continuación en proyectos de Codedes porque se permitió que arrastraran los fondos no ejecutados el año pasado.

“El siguiente trimestre, que, si no se empiezan las obras y avanzan con mucho de infraestructura vial, se van a entrampar, se va a subejecutar, no va a haber inversión y eso debilitará el crecimiento del PIB que es el gasto expansivo”, resaltó el presidente de la Comisión de Finanzas.

El analista de Asíes es de la idea que sin duda si no hay ejecución del gasto público para el siguiente trimestre, si afectará el crecimiento económico este año que es de 4% que sería mejora al del 2024, que está vinculado a que se mantenga el dinamismo de las remesas familiares y de la inversión pública se agilice y que tenga un mejor desempeño que el año pasado.

“Si el desempeño de la ejecución en inversión no mejora, definitivamente será difícil lograr ese mejor ritmo de crecimiento, y se estaría más bien a cifras similares al año pasado”, afirmó.

Aseguró que en ese contexto aún todavía no se tiene claridad las medidas del nuevo gobierno de Estados Unidos, y las exportaciones de vestuario en enero pasado ya tuvieron una disminución del 20%, que es producto de la incertidumbre, por lo que el Gobierno y el Minfin deberían de hacer más agiles en la ejecución para compensar cualquier efecto negativo en la economía por caída de las exportaciones o por las transferencias familiares.

Medidas contra cíclicas

Las medidas contra cíclicas son aquellas, que cuando la tendencia internacional de la economía es hacia la baja, que, para el caso de Guatemala, sigue un comportamiento negativo de las exportaciones o que si la tendencia de las remesas fuera a la desaceleración o caída, la inversión pública sería el mecanismo de compensar esa pérdida del dinamismo.

Está sería el mecanismo para contribuir al crecimiento económico, pero que eso implica, en que se debe mejorar la capacidad de ejecución del Gobierno, pero ahora no se observa un cambio notable y habría que esperar que iniciativas se están pensando.