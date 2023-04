El contrato de concesión de la autopista Palín-Escuintla vence el 24 de abril, pero nadie sabe qué pasará después

El contexto

De acuerdo con la información recabada, el próximo 24 de abril de 2023, la empresa Marhnos deberá devolver al CIV la concesión que fue otorgada a finales de la década de 1990 y que fue impulsada por la administración de Gobierno de ese momento.

La autopista Palín-Escuintla fue el primer modelo de cobro de peaje en el país; es decir, con un sistema de pago para poder transitar, y a cambio se le brinda un mantenimiento constante por el paso de automotores particulares, comerciales y de transporte de pasajeros y carga.

Pero también está habilitado la carretera antigua de Palín-Escuintla, conocida como “piedra del Quetzal”, en la cual es de libre acceso y los usuarios no pagan para utilizarla.

Según el sitio de Marhnos, se cuenta con 22.8 kilómetros de autopista concesionada bajo la modalidad de Alianza Público-Privada, un esquema que permite al sector público contar con la infraestructura necesaria para proveer servicios mediante el uso de recursos de gobierno y del sector privado.

¿A quién se lo entrega?

La unidad de Concesiones y Desincorporaciones del CIV debe recibir la administración, una vez concluya el contrato, según las condiciones establecidas y definidas en la concesión.

“La Ley dice que al finalizar el plazo del contrato de concesión se debe hacer el proceso de revertimiento de bienes; es decir, cuando el concesionario entrega el bien al Estado por medio de un protocolo que se debe diseñar conforme las obligaciones contractuales de las partes —concedente y concesionario—. Este documento debe contar con la aprobación de las autoridades”, fue una respuesta que dio a Prensa Libre la referida unidad en 2021, sobre este mismo tema.

Esa unidad tiene a su cargo ejecutar todas las actividades tendientes a la concesión y desincorporación de las obras y/o servicios públicos, cuya administración, ejecución y mantenimiento estén a cargo del CIV. Entre sus funciones están:

Planificar, organizar y dirigir las actividades del Ministerio en proyectos y temas de concesiones y participación público-privada.

Evaluar el área financiera y económica en proyectos y estudios de preinversión que se encuentran dentro del campo de la participación público-privada.

Supervisar los proyectos a cargo del Ministerio que se encuentran concesionados.

Marhnos también deberá entregar una serie de indicadores, entre otra información, para lo cual hay un periodo de transición.

La referida unidad y el CIV deberán de informar la intención de la administración de la autopista, es decir cuál será el futuro cercano.

Por ejemplo, si habrá un nuevo concesionario y como se realizó su elección; legalmente puede ampliarse el contrato al mismo concesionario o bien, trasladar su administración al CIV; se tendrá que decidir si se cobrará el paso o no; y si se asignará una partida presupuestaria del gasto público para su atención y mantenimiento.

En reiteradas ocasiones se solicitó información a la unidad de Concesiones y Desincorporaciones del CIV, pero no se obtuvo respuesta.

Posturas encontradas

Héctor Fajardo, directivo de la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) y Abraham Rivera, alcalde de Escuintla, expusieron a Prensa Libre que desconocen cual será el futuro de la administración de la autopista, y solo saben que será entregado al CIV; pero ya hacen algunos planteamientos que siguen una lógica económica.

Fajardo expresó que esta es una de las rutas más estratégicas e importantes para el sector transporte y es una de las pocas que se mantiene en buen estado porque se le brinda un mantenimiento permanente por parte de la empresa que opera la administración, lo que es posible porque se paga por el paso.

Uno de los problemas observados es la congestión en las garitas de cobro, que provoca la pérdida de tiempo, pero en lo que corresponde a la carpeta de rodadura se mantiene en buen estado, y una de las consideraciones es que no debe decaer el estado de esa ruta, pero para hacerlo, debería cobrarse o buscar otra opción.

Para el sector transporte una de las ideas es que el CIV le brinde el mantenimiento a la autopista, y que se siga cobrando peaje “pero habría que determinarse si legalmente se puede hacer”.

En todo caso, si no le brinda el mantenimiento adecuado, en un periodo corto se “terminaría la carretera y no se quiere eso. También se puede considerar una tarifa adecuada. Si el mantenimiento lo brinda el CIV, podría darse una rebaja importante para los usuarios. Este tema se tiene que abordar y trabajarlo a la mayor velocidad para no dejar desatendida la autopista”, indicó el directivo de la CNT.

Ayudaría a la descongestión

Por su parte, el alcalde de Escuintla, Abraham Rivera, manifestó que el centro de esa cabecera departamental ha sido afectada por el paso de transporte pesado y no hay inversión de parte del Estado para redirigir y facilitar el tránsito de vehículos con mercancías en el municipio.

“Con la finalización del contrato hay una oportunidad para que se deje de cobrar peaje y el transporte pesado pueda circular por la autopista, lo que mejoraría la calidad de vida en la cabecera”, apuntó.

Rivera contó que, según varios análisis, los pilotos no utilizan la autopista porque para ellos no es rentable pagar por el tránsito, porque los camiones hacen un viaje por día o por dos días, pero luego permanecen en congestión en Palín (por la restricción).

Por lo tanto, prefieren utilizar la antigua carretera, lo que genera un problema en la Avenida Centroamérica en Escuintla, que es muy estrecha. “Tener liberada la autopista resolvería el problema para el municipio”.

Sobre el modelo que se puede seguir en la administración de la autopista, Rivera, considera que el CIV podría brindarle el mantenimiento a la ruta.

Tránsito en la cabecera de Escuintla

Medición Promedio en una hora En 9 horas

Trailers: 155 1,394

Camiones 5 tm en adelante 57 512

Buses 28 253

Vehículos livianos 319 2,876

Motocicletas 433 3,895

