El emprendimiento es uno de los motores económicos del país y se le debe apoyar

Yo me dedico mucho a dar mentorías a emprendedores y lo primero que les digo es que se aseguren de que su idea resuelva una necesidad latente en el mercado, ya que su producto debe ser más como una aspirina, que quita un gran dolor de cabeza, versus una vitamina que, si se toma o no, no pasa nada de inmediato. Se trata de vender productos que los clientes pagarían lo que fuese para resolver una necesidad de manera eficaz y a un precio razonable.

También les hablo de tener una propuesta de valor que sea muy fácil de comunicar y que sea tan atractiva para el consumidor, que lo lleve a comprar sin pensarlo mucho. Un producto que se paga en 3 meses o menos, por ejemplo, puede venderse muy bien porque todos los clientes potenciales buscan ahorrar dinero. Luego, testimoniales de estos clientes van a atraer más interés en su producto que luego se convierte en más ventas. El ejemplo de comprar un ecofiltro para su casa, por ejemplo, es una inversión que se paga en 3 meses o menos, versus la compra de agua embotellada.

No hay que tenerle miedo a emprender ¡y entre más joven, mejor!, ya que los jóvenes no tienen las obligaciones como gastos familiares e hipotecas. Cuando se emprende de joven, se aprende más rápido de los errores y hay más flexibilidad para corregir errores y mantenerse vivo en el mercado. El fracaso es algo común que siempre se va a experimentar, pero si se usa como lección para el siguiente emprendimiento, se irá acercando al éxito. Es una fortaleza del país ver que el 60% de sus emprendedores tiene menos de 35 años, según el GEM.

Se habla mucho de qué hace tan exitosos a los mejores atletas del mundo como Lionel Messi, Tom Brady y Michael Jordan. Los expertos dicen que no solo es talento nato, sino que también trabajan con mayor dedicación en sus deportes, en comparación de sus compañeros. Adicionalmente, estas estrellas están cómodas con el aburrimiento que viene de repetir lo mismo a diario. Yo diría que los grandes emprendedores tienen la cualidad de ser constantes, hasta ser grandes maestros de sus ocupaciones.

¡Una buena cantidad de jóvenes tira la toalla cuando está a punto de llegar al éxito! Entonces, hay que aprender a cuidarse a sí mismos para poder soportar la presión, tener un horario fijo para dormir y trabajar, tener una práctica diaria en lo espiritual, mental y físico.

Entre Jaguares es una gran iniciativa donde yo participo como juez, y donde tengo la oportunidad de escuchar y ver las presentaciones de grandes emprendedores. Es una iniciativa que deseamos que estimule a más personas para que escojan el camino del emprendimiento para generar más empleo y más satisfacción para el mismo emprendedor al lograr construir algo que impacta a la población y, en algunos casos, al mundo entero.