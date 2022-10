El galón de diésel ha subido Q11.90 desde el 1 de octubre, el alza más fuerte desde el 2008

Así lo confirmó la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), mientras que las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) indicaron que se trata de precios no vistos en el mercado local desde la crisis de precios del 2008. Ambas fuentes aclaran que una cosa es el mercado del petróleo y otra es la de los productos limpios o refinados, que es donde se ha visto la volatilidad internacional.

Mientras tanto, el sector transporte es el más perjudicado por el incremento de costos y los directivos de la Coordinadora Nacional del Transporte (CNT), ya hablan sobre la necesidad de hacer ajustes a las tarifas y piden al gobierno una mesa técnica de trabajo para liberar las tarifas.

Guatemala y Centroamérica importan combustibles de la Costa del Golfo de Estados Unidos, y el día 4 el precio de referencia era de Q26.48, mientras que el 13 había subido a Q31.54 el galón, según la referencia del MEM.

¿Qué está pasando?

Prensa Libre consultó a los principales representantes de la cadena de comercialización y usuarios de estos combustibles y entre los motivos que resaltaron están la variación alcista en el mercado internacional, asociado al conflicto entre Rusia y Ucrania; la crisis energética en Europa; la reducción de inventarios; y la proximidad del invierno en ese continente, lo que está incrementando la demanda y por ende, los precios.

“En el último mes se ha observado un alza del combustible diésel derivado de los bajos inventarios globales de este producto, por la alta demanda en Europa, pues ya se acerca el invierno en el hemisferio norte y eso genera un mayor consumo del carburante”, expresó Enrique Meléndez, director ejecutivo de Ageg.

Los registros de esa institución señalan que se han acumulado tres ajustes que totalizan Q6.90 por galón. El precio de referencia por galón inició en octubre en Q35.89 y ya llegó a Q41.29.

Fausto Velásquez, gerente de ventas de Unopetrol –que administra la marca Shell–, declaró que el diésel está marcando la tendencia desde el inicio del conflicto internacional, que ha provocado un desbalance en la oferta del producto por algunos elementos particulares, tales como la reciente volatilidad por el recorte que anunció la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); posibles nuevas sanciones por el conflicto; y el enfriamiento de la economía a escala global.

“Específicamente por la situación de Ucrania, se estaría generando un recorte de gas a Europa que es un importante consumidor, y deja una demanda adicional de diésel que no existía en el pasado, lo que, de alguna manera, está generando presión”, enfatizó.

Al aterrizar en el mercado local, ambos directivos coincidieron en que Guatemala es un tomador de precios, y ese fenómeno afecta el precio base. Y lo otro es el fin del subsidio estatal (Q5 por galón).

Sustitución del gas natural

Luis Ayala, viceministro de Energía y Minas, encargado del área de Hidrocarburos, agregó en que el conflicto internacional está influyendo directamente en los precios internacionales del diésel, ya que Europa no está recibiendo gas natural, que normalmente se utiliza para la calefacción en la temporada fría en el hemisferio norte, por lo que muchas plantas se están acondicionando para que funcionen a base de gas licuado de petróleo (GLP), bunker y diésel.

Al igual que los directivos, el funcionario detalló que hay mucha presión en el combustible diésel y bunker, que son los que reportan el mayor incremento en las últimas semanas, ya que es una solución viable como sustituto del gas natural en Europa para calefacción en los hogares y para generación eléctrica.

Y confirmó que los ajustes presentados la semana pasada al diésel han sido de los más críticos y se esperaría que en los próximos días haya disminuciones, lo que es muy difícil de pronosticar, ya que no cesan las hostilidades del conflicto internacional y hubo un accidente en el gaseoducto entre Rusia y Alemania, que termina de desestimular al sector gasero.

“Aunque hubiera una posición de venta y abastecimiento, no hay como transportarlo; y debido a los daños en el gaseoducto Nord Stream, se necesitarían entre tres a cuatro meses para reactivar la infraestructura”.

El funcionario también indicó que la variación alcista del tipo de cambio influyó en un ajuste la semana pasada en alrededor de Q0.80 a Q1 en los tres combustibles (super, regular y diésel) producto de la tasación de la divisa.

Liberar tarifas

Héctor Fajardo, directivo de la CNT, aseguró que los ajustes del diésel en el mercado local tienen un impacto en los costos y algunas empresas tienen contratos ya establecidos en los que se fijan rangos de ajustes tarifarios, pero en otros no.

Una propuesta que se estará planteando, es la liberación de las tarifas y “nosotros no quisiéramos afectar a la población, pero ante la condición del incremento de precios, para poder garantizar el servicio de transporte, se tendrán que hacer los ajustes”.

Al respecto, recordó que se han realizado análisis como la eliminación temporal del impuesto especificó a la distribución de diésel de Q1.30 por galón, pero eso no resuelve la problemática, y el impuesto al valor agregado (IVA) a las empresas de transporte no es un tributo que pueda reducir el costo, ni el impuesto sobre la renta (ISR). “La única opción que se tiene es incrementar las tarifas, lamentablemente, aunque no queramos”.

El futuro cercano

Al preguntar, sobre el futuro cercano del precio internacional del diésel, todos los consultados respondieron que es incierto.

Meléndez es de la opinión que habrá una volatilidad del petróleo y sus derivados, ya que la oferta y la demanda están ajustados en el mercado global, como resultado de las fluctuaciones observadas “y en este momento no hay una correlación del diésel con el petróleo. Esperamos ver una corrección en los próximos días, pero es muy difícil hacer un pronóstico con una volatilidad tan alta”. Ayala reiteró que se está dando seguimiento a esta variable.

Cifras: