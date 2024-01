El IGSS inscribió a 70 mil nuevos afiliados en 2023, por lo que dice necesitar más recursos

Según datos de la entidad respecto al movimiento mensual de afiliados, el 2022 inició con 1 millón 479 mil 348 afiliados cotizantes al programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA), y fue subiendo de forma paulatina hasta llegar a 1 millón 600 mil 626 en noviembre. El promedio llegó a 1 millón 549 mil 965, que reportó al cierre del año 2023. “Este es el cierre del período (del año 2023) por la cantidad de afiliados reportados”, dijo el funcionario.

El aporte correspondiente a diciembre se reporta hasta enero al seguro social y se puede ajustar el dato.

Consultado sobre si tendrá alguna reunión con el presidente Bernardo Arévalo y si pondría a disposición su cargo, aunque su nombramiento vence en junio de 2027, Flamenco indicó que el plazo de la presidencia de la junta directiva del IGSS es constitucional.

“Es decir, nuestra ley establece que los cargos son irrevocables”, explicó, indicando que lo más importante es que se pueda continuar trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector de la salud en el país, porque considera que hay muchos proyectos que se han impulsado a partir de las propuestas del IGSS en mesas de trabajo con el Ministerio.

Respecto a la cobertura de los servicios institucionales del EMA, es del 20% de la población total; la cobertura de la Población económicamente Activa (PEA) total se registró en 23.2%; y la de la PEA formal llegó a 79.7%.

Los datos muestran que no solo hace falta ampliar la cobertura en actividades que operan en el sector informal, sino dentro de la misma PEA formal, como el IGSS lo clasificó, pues falta alrededor del 20%.

Sin pago de la deuda

Según datos del seguro social, divulgados en sus informes de incumplimiento del pago del Estado de Guatemala ante el IGSS, el monto de deuda a diciembre del 2021 se registraba en Q57 mil 916.5 millones y en el 2022 llegó a Q62 mil 997.5 millones. Sin embargo, el dato de ese rubro ya no se incluye en el informe de actualización mensual del IGSS correspondiente a 2023.

Flamenco dijo que la deuda del Estado en la actualidad es de Q45 mil millones, refiriéndose el dato del aporte que como Estado debe pagar al IGSS, pero dijo no contar con el dato de lo que adeuda como patrono. Según los datos históricos del IGSS, como Estado se adeudaban Q47 mil 763 millones al cierre del 2022.

El funcionario añadió que desde el 2017 han interpuesto demandas en contra del Estado de Guatemala por la falta de pago de los aportes, especialmente los que están presupuestados, así como en contra de entidades autónomas como municipalidades que también tienen deudas considerables.

Esto porque cada año, el Presupuesto General de Gastos determina un monto de contribuciones a la seguridad social y si no se completa, se exige el pago. También por el complemento del pago de las contribuciones del Estado como patrono. “La deuda histórica al instituto es la que existe desde el inicio y se ha ido incrementando anualmente”, agregó.

Según la Ley Orgánica del IGSS, el Estado como socio, debe contribuir con un 25% del aporte, de conformidad con el salario de los trabajadores “y ese monto excede los Q45 mil millones, pero no existe un registro como tal de la deuda. Es un tema bastante complicado porque obviamente no existen los recursos, si vemos el monto del presupuesto anual de ingresos y egresos de la nación, no hay ningún rubro para liquidar ese pago en un solo período”.

Por lo pronto, en el presupuesto estatal 2023 se incluyeron Q1 mil 400 millones para realizar dicho pago, aunque por el volumen de la masa salarial de los trabajadores públicos y la atención médica a los jubilados del Estado, se requerirían al menos Q3 mil millones.

En cuanto a las deudas de las comunas, cuando se han otorgado exenciones temporales, algunas se han acercado a hacer convenios de pago para restablecer la prestación de servicios para sus trabajadores.

Consultado sobre si habrá alguna reunión con el presidente Arévalo sobre el particular, el directivo del IGSS dijo que “seguramente, el equipo técnico a nivel de Ministerio de Finanzas seguramente se va a reunir, pero no tenemos ninguna invitación del presidente Arévalo para hablar de ese tema”.