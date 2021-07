“El IGSS tiene su propia dinámica de prestación de servicios”: Los planes del nuevo presidente del seguro social

Ampliación de cobertura para la prestación del servicio y estabilidad financiera, serán parte de los ejes de trabajo del presidente del IGSS José Adolfo Flamenco Jau. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Luego de ser el registrador mercantil, Flamenco Jau es la persona que dirige el patrimonio de miles de trabajadores y empleadores, y en el contexto actual de la coyuntura de la pandemia, habló con Prensa Libre sobre sus acciones a desarrollar.

El pasado 4 de junio tomó posesión y estará en el cargo hasta el 3 de junio del 2027.

¿Qué acciones implementará con el programa estratégico del IGSS?

Desde que asumí, tenemos claro que el objetivo de la presidencia es integrarme a un cuerpo colegiado en una junta directiva en la cual hay representación de distintos sectores que participan en la dirección corporativa del Instituto, y lo prioritario es preservar la institucionalidad.

Dentro de esa dinámica, mi nombramiento es delegado titular y para la cual me toca que ejercer la presidencia.

Vengo a integrarme en una institución dinámica que está funcionando conforme a un plan estratégico institucional, y el fin último es concluir en el 2022 sus planes de acciones.

¿De qué acciones?

Hablamos de la ampliación de cobertura para la prestación del servicio y de la estabilidad financiera.

¿Cómo manejará el adeudo que mantiene el Ejecutivo?

En una de las primeras actuaciones de la junta directiva se me encargó y que es una de la preocupación sobre ese tema, y se han realizado los acercamientos con el Ministerio de Finanzas Públicas al punto que estamos coordinando reuniones para darse seguimiento a una mesa técnica instalada desde el 2014.

Al 31 de mayo del 2021, la deuda total del Estado es de Q54 mil 900 millones, que es la deuda histórica desde el nacimiento del instituto.

En su sexenio, ¿hacia dónde dirigirá sus ejes de trabajo?

El IGSS tiene su propia dinámica, su prestación propia de sus servicios que brinda, tanto en materia de salud como de prevención social, y estamos en un momento en que la pandemia le brindo mucha relevancia a la prestación de servicios médicos que se brindan.

Esta posicionó en la mente de los guatemaltecos a aquellos que habían menospreciado o que no habían buscado afiliarse al instituto adherirse a la cobertura, no solo del afiliado, sino de su familia en todos los ámbitos, y eso nos obliga a que hagamos un buen mercadeo que las personas cambien la percepción institucional no solo como un hospital, sino como una institución que aporta a la prevención.

En ese sentido me identifico en ampliar la base de contribuyentes y cotizantes, y ¿cómo lo hacemos?, es parte de lo que estamos involucrando en el desarrollo estratégico para el próximo periodo y atender de alguna manera los requerimientos de la población, directos, inmediatos y a mediano plazo ofreciendo alternativas a los servicios que ya se tienen en el instituto, y ahí estamos hablando de ampliar infraestructura.

La pandemia demostró que la demanda de camas a nivel nacional no se da abasto, y en este momento histórico nos toca enfrentarnos a cualquier situación de la vulnerabilidad de salud de la población y se puede enfrentar bien con un plan de infraestructura organizado para ejecutarse a mediano plazo.

Poder vender nosotros un instituto moderno de servicios actualizados y de óptimas condiciones, con un programa de capacitación a médicos, enfermeros, personal auxiliar y equipo técnico para formar personal con identidad es algo importante.

¿Qué planes habría para infraestructura?

El 60% de los afiliados se concentran en el área metropolitana, y eso implica que la demanda principal se da en esta zona, y el plan de infraestructura es poder ofrecer crecimiento de servicios hospitalarios dentro del área metropolitana.

Se está diseñando un plan maestro de infraestructura, iniciativas que ya venían platicadas en la junta directiva, y materializarlas en este periodo y que nos pueda apalear cualquier enfermedad que venga a futuro, pero especialmente poder ampliar los servicios.

En transparencia, ¿qué acciones implementará?

El instituto es innovador en temas de transparencia, y en 2005 se creó la subgerencia de integridad y transparencia. Confiamos que dentro de la estructura del instituto la figura del contralor general del IGSS y la subgerencia, son herramientas innovadoras.

Con Unops en la compra de medicamentos, ¿cómo va a trabajar?

Unops no es nueva en el IGSS y trabaja desde 2007 en infraestructura, y ante las necesidades institucionales del 2015, se elabora un convenido que se ejecuta en 2016, y fortalece las necesidades que en ese momento había.

Dentro del compromiso institucional que se tiene en esta presidencia, vamos a respetar los convenios y los acuerdos suscritos con el instituto durante los plazos que sea, se analiza su efectividad, y su eficiencia en los intereses comunes que se tengan dentro y se va a apoyar todo lo que sea para mantener el funcionamiento.

Es aplaudible que Unops ha apoyado al instituto en el tema de medicamentos y mantenemos abastecimiento, que es el principal objetivo que se busca y que han dado resultados, así como los ahorros que se han tenido en la gestión que se han materializado en el incremento de las reservas técnicas.

¿A cuánto asciende las economías en medicamentos?

Dentro de las economías que se han alcanzado un estimado de Q2 mil millones en la adquisición de medicamentos en el periodo 2016-2020.

¿Cómo será la administración de las reservas técnicas y portafolio de inversión?

Hay un comité de inversión y una junta directiva de distintas especialidades que vemos el resguardo de este patrimonio.

Parte de los informes que estamos tratando se refieren a las tasas en cuanto a las inversiones, y seguramente por efecto de la pandemia las tasas de interés han venido mermando, y entendemos que es por el fenómeno que existe mucha liquidez en el sistema bancario, y el IGSS es fundamental para mantener esa fluidez.

La política sigue siendo la misma y vamos a seguir lo que indique la subgerencia financiera.

¿Cómo se encuentran los programas del EMA e IVS?

La reserva técnica para el programa IVS es de poco más de Q26 mil millones y Q15 mil millones al EMA, una reserva para infraestructura y solo estamos pendiente que nos brinden unos números de un estudio actuarial para evaluar y modificar algunos servicios de prestaciones pecuniarias, que es importante y un mandato de la ley orgánica de mantener actualizaciones de las prestaciones pecuniarias, que ya se están poniendo en la mesa de la junta directiva y que seguramente van a generar discusiones interesantes.

Para tomar una decisión a nivel de junta directiva en cuanto a prestaciones y la generación de apoyo pecuniario, es un equipo integral dentro del instituto que incluye el pecuniario, financiero y planificación para escuchar las necesidades de los requerimientos de la población y todos índices del impacto a la economía para tomar una decisión.