El mercado automotriz experimenta un crecimiento con cifras históricas, afirma el gerente de una de las marcas más exitosas en el país

Venimos en una posición creciente abismal; no se había observado crecimientos desde el 2021 y en los primeros meses de este año, la demanda ha sido bastante fuerte.

Seguimos con problemas de abastecimiento de vehículos por las fábricas, aunque ya ha mejorado en cierta proporción; continúa la escasez en algunas líneas y en nuestro caso, como la Hilux, Prado o Rav 4. Los competidores también han tenido alguna limitante de inventario. Entonces, el tiempo de espera para algunos modelos está un poco más largo de lo acostumbrado, pero vemos la luz al final del camino y creemos que para el próximo año tendremos un stock nivelado.

¿Cuál es su análisis del desempeño macroeconómico nacional?

Guatemala es uno de los países más beneficiarios de toda Latinoamérica, y realmente no tuvimos restricciones tan fuertes durante la pandemia y eso nos ayudó mucho; está el incremento de las remesas familiares que han subido cada año, lo que es algo positivo; las exportaciones están bien; la recaudación fiscal también es muy buena, un sistema bancario sano y el tipo de cambio no varía tanto como en otros países. Todo eso nos da estabilidad para planificar mejor.

Se refiere a tasas de crecimiento de doble dígito…

Sí, de doble digito del 2020 al 2021; del 2021 al 2022 es la misma tendencia y en lo que va del primer trimestre también. El mes de marzo fue histórico en ventas.

Hubo algunos problemas en la cadena general de producción, ¿cuál es la visión?

El tema logístico ya está bastante normalizado desde finales del año pasado, y para este, sobre todo en el segundo semestre, no se van a observar los crecimientos tan grandes que se obtuvieron en el segundo semestre del 2022.

Para 2024 habrá un balance entre tener más oferta y stock de vehículos, y la demanda va a tener que menguar un “poquito” porque no se cuenta con un mercado que siga creciendo de forma tan agresiva.

Se va a regresar a niveles normales…

En mi opinión, creo que sí, aunque es algo muy difícil de ver. En 2024 habrá nuevas autoridades y eso puede tener incidencia en el mercado; aparte de la tasa líder de interés que se ha venido ajustando, pero que realmente no ha pegado (reflejado) en los vehículos en la actualidad.

En el mercado real, ¿cómo han influido esos ajustes?

Aunque ha habido incrementos en la tasa, han sido bastante decentes y creemos que ha afectado más en otros sectores como en el inmobiliario, que en el automotriz. Además, hay mucha competencia en las entidades para la colocación de crédito y se está disfrutando de un mercado muy floreciente. Por otro lado, la inflación ya está cediendo un poco, así que no consideramos que haya mucho problema por el lado del financiamiento.

Específicamente para Toyota Guatemala, ¿cuáles son los planes?

Para 2023 nosotros continuamos siendo la marca más agresiva y seguimos manteniendo la participación más alta del mercado. Tenemos nuevos lanzamientos, no solo de vehículos híbridos, sino de otras líneas que van a venir a competir en segmentos donde no estábamos antes, como el segmento de SUV tamaños “B”. Ahí no contamos con ningún modelo y vamos a empezar a participar, para que nos ayuden a generar más volumen.

Es un plan agresivo para este año…

Si, totalmente, y hay un pronóstico de ventas que es más alto que el del año pasado y podríamos decir que es del 20%. Llevamos 24 meses de romper récords. Tenemos una marca que se enfoca en calidad, confiabilidad y el mercado guatemalteco aprecia mucho esas cualidades. Nosotros también tratamos de enfocarnos mucho en el servicio al cliente.

A su entender, ¿qué explica esa tendencia?

La demanda. Los pedidos han sido espectaculares y contamos con una fábrica que nos apoya, que nos entiende cuando tenemos alguna falencia de inventario, y están siempre trabajando de la mano con nosotros. El otro aspecto es que planificamos con mucha antelación y en la empresa siempre hemos sido agresivos que con la incertidumbre del covid-19. Nosotros nos seguimos enfocando en lo que somos buenos: en la producción de carros y servicio al cliente.

¿Hacia dónde va Toyota en Guatemala?

Queremos estar cada vez más cerca de nuestros clientes; entones hemos abierto muchos talleres en la provincia, somos muy fuertes, y queremos que nuestro servicio sea la razón número uno, no solo el producto, para que el cliente prefiera Toyota. Estamos con planes de abrir una sala de ventas, y probablemente el próximo mes vamos a terminar la construcción en Cobán, Alta Verapaz, y para el 2024 vamos a abrir otra sala de ventas en la parte norte del país.

¿Qué es la plataforma Kinto?

Aún no la hemos lanzado en Guatemala, pero consiste en un programa de movilidad con diferentes ramas. Ahora vamos a empezar con la de alquiler de vehículos y contaremos con cinco modelos. Las personas podrán descargar una aplicación que aún no se ha lanzado, se registran, se incluye una tarjeta de crédito y se puede hacer una reserva por medio del dispositivo móvil los días en que se quiera utilizar el vehículo de su elección.

Se tienen diferentes vehículos como Corolla, Raize, RAV 4, pero se incluirán dos modelos que las cuales las personas no están acostumbradas en alquilar. Por ejemplo, si alguien necesita una mudanza podrá rentar un pick up Hilux; o si realizará un viaje familiar, podrá rentar una Hiace. Entonces, lo que tratamos hacer es facilitar la movilidad de los clientes. El servicio estará listo en un periodo de uno a dos meses.