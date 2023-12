El ministro de Finanzas da a conocer el alcance de la suspensión temporal del presupuesto 2024 por la CC

Sin embargo, con la suspensión temporal del presupuesto que declaró la CC el lunes pasado, hay falta de certeza, en el sentido de determinar con cuál presupuesto que se opera la apertura del ejercicio fiscal, ya que no puede haber dos programas financieros estatales.

¿Cuál es el alcance?

Prensa Libre consultó al ministro de Finanzas, Edwin Martínez Cameros, sobre las implicaciones de esta decisión de los magistrados y enumeró varios lineamientos desde el punto de vista de la política fiscal:

En primer lugar, confirmó que el presupuesto 2024 está suspendido de manera temporal, y que los recursos de amparo fueron promovidos contra el Congreso, a pesar de que ya había sido publicado en el Diario de Centro América el 15 de diciembre.

“Como Ministerio de Finanzas estamos a la espera de lo que pueda resolverse. Es un inconveniente que puede tener consecuencias muy fuertes para el sector público y más que todo, por el tiempo en qué estamos, porque las instituciones sobre todo las entidades descentralizadas tienen que estar aprobando sus presupuestos por las máximas autoridades y con eso me refiero a juntas y consejos directivos de las diferentes instituciones”, aseveró.

Explicó que la apertura del presupuesto es el 2 de enero, lo que tiene que estar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf) y que la suspensión temporal mencionada retrasará, en caso de que no saliera una resolución definitiva que indique cuál presupuesto estatal va a regir para el siguiente ejercicio.

Este puede ser el decreto 18-2023 o el decreto 54-2022, que es el número que corresponde al presupuesto vigente “y estamos a la espera de eso para poder abrir el presupuesto, con lo que la CC al final defina”, manifestó.

“No hay certeza”

El funcionario afirmó que hasta este momento no hay certeza cual será el presupuesto de apertura del 2024, “pero si se hay una resolución definitiva el 27, 28 o 29 de diciembre, entonces como Ministerio de Finanzas, se tendría la certeza de con cuál se inicia el año”.

Apuntó que, una vez iniciado el presupuesto en el Siaf, las instituciones empiezan a ejecutar e insistió que lo más importante y como indica la normativa, es hacer una distribución analítica, por lo que en este momento el personal técnico está trabajando en dos alternativas de distribución y estar listos el 2 de enero para la apertura en el sistema.

Escenarios e implicaciones

Martinez Cameros también comentó un escenario e implicaciones, en el caso de que no se pueda abrir el presupuesto el 2 de enero, y citó como ejemplo que en el Ministerio de Salud no tendría los fondos rotativos con los que funcionan todas las unidades ejecutoras; tampoco el Ministerio de Educación para el inicio del ciclo escolar; y el Ministerio de Gobernación no tendría recursos.

Antecedentes

El pasado lunes la CC dio con lugar un amparo que deja en suspenso temporal el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024, y que fue sancionado por el presidente Alejandro Giammattei y publicado en el Diario de Centro América.

La resolución provisional se debe a una solicitud que realizó la Fundación Probienestar del Minusválido (Fundabiem), ya que no se le asignaron fondos estatales, como ha ocurrido en ejercicios fiscales anteriores.

Se expuso que en el proyecto de presupuesto que presentó el Ministerio de Finanzas y que envió al Congreso el pasado 1 de septiembre se incluía un techo de Q14 millones para Fundabiem, pero por medio de una enmienda en el artículo 114 de asignaciones especiales, se retiró el rubro.

Y de esa cuenta representantes de la referida Fundación presentaron un amparo en la CC para revertir la aprobación y que fueran incluidos para 2024.

También hay otro amparo que fue promovido por las autoridades ancestrales para suspender el plan de gasto 2024.

Centros de investigación económica y otros sectores se habían pronunciado en contra de la aprobación del presupuesto 2024 y requerían al presidente Giammattei -que concluirá su mandato el 14 de enero- vetar la iniciativa por una serie de inconsistencias técnicas, asignaciones expréss a varias instituciones -sobre todo al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)- oenegés sin fundamento técnico y discrecionales, así como más rigideces.