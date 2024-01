El nuevo gobierno guatemalteco afronta al menos cinco retos relacionados con el sector eléctrico

Los comentarios surgieron en un foro organizado por la firma Central American Business Intelligence (Cabi) en el cual presentó al sector el estudio acerca de los desafíos y oportunidades en el abastecimiento eléctrico en el país, el cual advierte que existen riesgos a futuro en el abastecimiento de energía eléctrica, ya que la demanda está creciendo a un ritmo mayor que la capacidad de generación.

En la actualidad hay un déficit de 1.9% entre el crecimiento de la demanda, que se registra en promedio de 3.4% anual, y el aumento de la generación de electricidad que se reporta en 1.5% anual, recordaron los analistas de Cabi, Paulo de León y Ricardo Rodríguez.

Las prioridades

Carmen Urizar, Mario García Lara y José Andrés Ardón, expertos en energía, economía y competitividad, también aportaron sus puntos de vista acerca de los desafíos y necesidades en el país para el sector de electricidad y coinciden en retos y prioridades que debe atender el nuevo gobierno, aunque las decisiones y los proyectos son de mediano y largo plazo. Por ejemplo, completar la electrificación rural ya que el 10% de la población aún no cuenta con ese servicio.

Otra coincidencia en que a pesar de la urgencia de seguir instalando generación, esta no necesita que se modifique el marco jurídico, que permitido la sostenibilidad del sector en 25 años de existencia de la ley. Esta postura también fue mencionada en declaraciones por el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Luis Ortiz.

Y es que precisamente, el nuevo ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, dijo en una entrevista radial que una de las medidas previstas en la cartera es hacer un balance y análisis de los resultados del marco jurídico del sector, como la Ley General de Electricidad y si se detectan aspectos, se deban cambiar se impulsarán reformas.

García Lara comentó que, ante los desafíos del sector expuestos por Cabi, la primera acción de política “es qué no hacer” y por eso no se deben apresurar ni cambiar el marco regulatorio. Pero el nuevo gobierno debe trabajar en la planificación y políticas, tener un buen diagnóstico del mercado y los pasos para definir las soluciones.

Ardón refirió, respecto al modelo del sector eléctrico, que “se debe evitar que no se tomen decisiones de corto plazo que luego se conviertan en crisis o que se cuestione el modelo”.

Recomendaciones adicionales

Otros retos mencionados por los expertos son dar certeza jurídica para ampliar la generación con la instalación de más plantas y seguir impulsando la diversificación de la matriz energética.

Aquí se mencionan dos aspectos, uno es lo relacionado a las consultas comunitarias e implementación con el convenio 169 de la OIT. Y el otro es que consideran que si bien se debe seguir ampliando la producción con recursos renovables, no se debe obviar la función importante de la generación con no renovables que ayudan al país a reaccionar cuando no hay biomasa y en inviernos poco copiosos.

“Guatemala nunca ha establecido la meta de tener 100% de generación renovable, sino solamente un 80%”, dijo Urizar al explicar el punto anterior. También comentó que en la zona urbanizada, puede sobrevenir una crisis si no se agiliza inversión en la generación que hace falta para ampliar la cobertura.

Hay una brecha evidente entre el crecimiento de la demanda y de la generación que se va a profundizar porque seguirá creciendo la urbanización y no se debe atrasar o aplazar su atención, dijo Urizar, exponiendo que hay desafíos como ese, que son de corto plazo, pero solucionarlos requiere decisiones de largo plazo.

Respecto a la instalación de más generadoras, ha habido atrasos, y uno de estos fue la cuarta licitación de largo plazo PEG4 para que las grandes distribuidoras, por lo que también está retrasada la quinta licitación para contratar alrededor de 1 mil 400 megavatios adicionales.

Ortiz mencionó que si bien se ha estacado las inversiones para generación, el mercado regulado (residencial, comercio e industria que atienden directamente las distribuidoras) es el 60% del total y estos tienen garantizado el abastecimiento por la obligación que establece la ley para las distribuidoras. En el caso del otro 40%, que son los grandes usuarios (industria y grandes comercios) tienen la libertad de abastecerse por aparte.

Desde el punto de vista económico, García Lara mencionó la importancia que tiene la energía y la necesidad de cubrir el crecimiento de la demanda, a pesar de que el sector como tal representa menos del 3% del PIB. “Pero la interrelación que tiene con otros sectores tiene una gran magnitud por lo que representa la electricidad para que funcione el aparato productivo”.

¿Cambiará la ley de electricidad?

Al ser consultado (en el programa radial Con Criterio) acerca del rol que tendrá dicha cartera respecto a problemas de servicio de energía, la calidad y las tarifas que afecta a las personas en varios departamentos, y los cuales el Estado no habría atendido por privilegiar a los inversionistas, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, respondió que el ministerio es el ente que vela por el cumplimiento de las políticas energéticas y de todos sus aspectos normativos.

“En el caso específico de electricidad, hay una ley desde 1996, un marco y una comisión reguladora. Y que cuando se habla del balance, que podría interpretarse a favor del sector privado, no se debe dejar de ver que es el reflejo de lo que esas leyes o normas dicen”. Entones, expuso el nuevo ministro, uno de los primeros objetivos es ver los resultados de 25 o 27 años de reformas al sector energético, decir lo que está bien, lo que está mal o lo que pueda mejorar.

“Entendemos al sector privado, no es fácil ir, conseguir financiamiento y asegurar el rendimiento para los inversionistas. Pero después de 25 años podemos hacer un examen sobre qué tanto se ha cumplido y si han sido rendimientos justos o más elevados y si no pudiéramos tener un mejor balance”.

Referente a que no se ha logrado la cobertura total en el país, dijo que si en 25 años no se ha logrado ampliar la cobertura, es porque hay alguna falencia. “En el plan de trabajo de Semilla hay una sola mención al tema de la energía eléctrica, que se refiere a la ampliación de la cobertura. Pero en el resto de puntos que tiene el programa no se puede lograr si la energía no está presente, con suficiente calidad, cantidad y precio”, comentó.