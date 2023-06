El sector eléctrico nacional entra en un estado de emergencia que durará al menos tres días

El plan abarca el sábado, el domingo y el lunes e incluye la suspensión de cualquier mantenimiento programado para que todas las generadoras, redes de distribución y de transporte de electricidad estén en operación, durante el fin de semana en el cual se llevarán a cabo las votaciones, expuso el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

Aunque sobre todo en época lluviosa, puede ocurrir algo que dañe un circuito específico ya sea por la lluvia, caída de ramas o por un accidente, el objetivo es garantizar el suministro durante este evento, se añadió.

Este fin de semana es de particular atención, por lo que tanto el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) como distribuidoras Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), Distribuidora de Oriente (Deorsa) y Distribuidora de Occidente (Deocsa) así como las eléctricas municipales, pusieron en práctica sus planes de atención temprana que consiste en reforzar sus cuadrillas y distribuirlas geográficamente a nivel nacional para que si ocurre algo, se pueda atender de inmediato, además que se han realizado trabajos previos de mantenimiento.

El funcionario indicó que el sector eléctrico fue convocado hace varios meses por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para integrar una mesa de seguridad, en la que se diseñaron los planes de contingencia, tratando de asegurar el acceso o el suministro de energía eléctrica. Esta es coordinada por el MEM y también participan la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), el AMM y los agentes de sector.

Trabajo conjunto

Luis Ortiz, presidente de la CNEE, y Jorge Álvarez, gerente del AMM, confirmaron la labor que se realiza con el TSE y el MEM. “El sector se ha preparado para casos de contingencia; es claro que los sistemas eléctricos son susceptibles de eventos, pero se están tomando las precauciones para en caso de algún problema, se pueda reaccionar inmediatamente, y se han preparado cuadrillas adicionales”, dijo Ortiz.

Las distribuidoras y otras entidades también han apoyado y habrá plantas de emergencia en caso de se necesite en algún centro de votación, aunque los sufragios se emiten durante el día, pero el conteo de votos ocupa parte de la noche, se añadió.

Ortiz y Álvarez indicaron que el TSE también coordina con los ministerios de la Defensa Nacional y de Gobernación, para brindar seguridad en lugares estratégicos.

También coindicen en que las condiciones de 1995 cuando hubo un apagón general durante las elecciones han cambiado y ahora el sistema está más fortalecido, con redes mejor conectadas con anillos e interconectados con los países centroamericanos y México para proveerse de energía si es necesario.

El país llegó a 11 años de no tener un apagón general, dijo el gerente de AMM.

Emergencia por falta de lluvia

El MEM también analiza ampliar ese estado de emergencia por varias semanas, ya que hasta el momento, la temporada de lluvias no ha sido muy copiosa y “estamos viviendo un invierno muy débil” por lo que las cuencas de generación hidroeléctrica se encuentran en niveles mínimos, dijo Pimentel.

Hasta ahora, se han tomado las medidas adecuadas para asegurar abastecimiento de combustibles fósiles y otros y el Inde ha reservado agua en Chixoy “para que el fin de semana de las elecciones no tengamos ningún problema de abastecimiento de energía eléctrica”.

Agregó que “estamos haciendo todo lo posible, técnicamente y regulatoriamente para asegurar a los guatemaltecos que no tengamos que ver apagones por temas climáticos, como se está viendo algunos otros países de la región”.

Planes de contingencia

Inde

El Inde ya se encuentra en alerta y su plan de contingencia se activó desde ayer hasta el lunes 26 de junio, para lo cual realizaron mantenimientos preventivos y revisiones en las 9 hidroeléctricas y 70 subestaciones. Durante el periodo de contingencia se cuenta con cuadrillas a nivel nacional para atender cualquier emergencia que pueda ocurrir.

Ese ente es el propietario de la hidroeléctrica Chixoy, la más grande del país y de la red de transmisión eléctrica nacional.

EEGSA

La EEGSA y Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A. (Trelec) también aseguraron que están preparados para atender a los centros de votación que se instalaron en la jurisdicción de Escuintla, Guatemala y Sacatepéquez. En esta área se ubican 680 puestos de votación, el 30% del total designado por el TSE.

Dichas empresas dieron a conocer que la situación de alerta con los planes de contingencia estará vigente desde el viernes 23 al martes 26 de junio.

La distribuidora resaltó que no presta el servicio de energía eléctrica a las instalaciones de Tikal Futura, donde estará el centro de operaciones del TSE, y que de ocurrir algún evento con el suministro, el área no está a su cargo porque no está conectado a su red.

Energuate

Energuate informó que activarán su plan preventivo por las elecciones a partir de hoy 23 de junio y finalizará el lunes 26, que también incluye acciones preventivas orientadas a reducir la probabilidad de interrupciones del suministro y correctivas de respuesta efectiva en casos fortuitos.

También finalizó la revisión de instalaciones externas de los centros de votación y redes aledañas. En el área de cobertura de Deocsa y Deorsa, el TSE asignó 1,602 centros de votación, la mayoría son centros de estudio o deportivos.

Adicional a ello, la firma dispuso la entrega de plantas de generación de respaldo para uso eventual en centros habilitados para procesar y enviar a la capital el cómputo de los resultados de elecciones en cada departamento.