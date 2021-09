Empornac rechaza solicitud de arrendamiento para construcción de terminal para almacenaje y exportación de níquel

La junta directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) denegó este marte 31 de agosto la solicitud de arrendamiento de ocho manzanas para la construcción de una terminal de granel sólido para almacenar y exportar mena de níquel por parte de la empresa de capital suizo Atlantic Bulk Cargo, S. A., por una inversión estimada en US$18 millones (unos Q138 millones).

“Luego de conocer lo expuesto referente a la propuesta de inversión hecha por la entidad Atlantic Bulk Cargo, Sociedad Anónima de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno y conocida en sesión de junta directiva número 54-2021 de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, el presidente de Junta Directiva en funciones somete a votación del Pleno (…) la propuesta de inversión citada, por lo que los miembros de la Junta Directiva luego de efectuar la discusión y el análisis correspondiente por unanimidad emiten el siguiente: Acuerdo No. 02-A/59-2021: 1). Denegar y en consecuencia no ha lugar por no convenir a los intereses económicos y de desarrollo de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla”, señala una certificación firmada por Luis Felipe Sánchez González, secretario general de la junta directiva de la Empornac.